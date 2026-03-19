FRITZ – ehemals AVM – hat am heutigen Tag nicht nur neue Labor-Versionen für verschiedene FRITZ!Box-Modelle veröffentlich, sondern für die FRITZ!Box 6660 Cable & 6591 Cable die finale Version von FRITZ!OS 8.25 auf den eigenen Servern zum Download bereitgestellt.

FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 6660 Cable & 6591 Cable erschienen

Ab sofort steht FRITZ!OS 8.25 für die FRITZ!Box 6660 Cable & 6591 Cable als Download über die Benutzeroberfläche der jeweiligen FRITZ!-Box Modelle bereit. Die Release-Notes zu beiden Geräten lesen sich identisch.

Der neue Online-Monitor stellt die Internetnutzung der größten Datenverbraucher sowie ausgewählter Geräte im Heimnetz übersichtlich und anschaulich in grafischer Form dar. Dadurch lässt sich schnell erkennen, welche Geräte besonders viel Bandbreite nutzen. Dank der verbesserten Mesh-Optimierung wählen FRITZ!Repeater automatisch die jeweils beste Verbindung innerhalb des Mesh-Netzwerks. Das sorgt für eine höhere Stabilität und einen optimierten Datendurchsatz im gesamten Heimnetz. Im Bereich Smart Home stehen erweiterte Möglichkeiten zur Verfügung: Routinen können nun flexibler ausgelöst werden, ergänzt durch zahlreiche weitere neue Funktionen, die den Alltag komfortabler und effizienter gestalten.

Die neue, besonders benutzerfreundliche FRITZ!NAS-Freigabe erleichtert das Teilen von Dateien erheblich. So können beispielsweise Fotos nach einer Familienfeier unkompliziert in einem Ordner gesammelt und mit anderen geteilt werden. Die Benutzerführung bei der Kindersicherung wurde deutlich vereinfacht. Zugangsprofile und die dazugehörigen Heimnetzgeräte werden nun übersichtlich dargestellt, was die Verwaltung und Kontrolle deutlich erleichtert. Mit FRITZ! Failsafe wird die Internetverbindung zuverlässiger: Bei einem Ausfall wechselt das System automatisch auf eine verfügbare Ersatzverbindung, beispielsweise über Mobilfunk, sodass die Verbindung weiterhin bestehen bleibt.

Zum guten Schluss kann durch den Einsatz von Energy Efficient Ethernet (EEE) der Energieverbrauch der FRITZ!Box reduziert werden. Diese Funktion lässt sich jetzt individuell für den WAN-Anschluss sowie für die einzelnen LAN-Anschlüsse einstellen.