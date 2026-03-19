Apple hebt mit iOS 26.4 eine langjährige Einschränkung bei der Familienfreigabe auf. Erwachsene Mitglieder einer Familiengruppe können künftig eine eigene Zahlungsmethode für Käufe hinterlegen, statt zwingend die gemeinsame Zahlungsmethode des Familienorganisators nutzen zu müssen.

Geteilte Inhalte, getrennte Bezahlung

Bisher musste jedes Mitglied einer Familienfreigabe-Gruppe, das die Funktion „Käufe teilen“ aktivierte, automatisch auch die Zahlungsmethode des Organisators verwenden. Der Organisator zahlte für alle Einkäufe der Gruppenmitglieder.

Das war praktisch für Familien mit gemeinsamem Haushaltskonto, machte es aber umständlich, wenn etwa Geschwister oder Freunde lediglich ein Apple TV Abo teilen wollten, ohne füreinander bezahlen zu müssen. Zwar gab es die Möglichkeit, über ein Apple-Account-Guthaben eigene Käufe zu bezahlen, doch dafür musste jedes Mitglied sein Guthaben regelmäßig aufladen.

Mit iOS 26.4 können erwachsene Familienmitglieder eine eigene Zahlungsmethode hinterlegen und trotzdem weiterhin geteilte Inhalte wie Apps, Musik, Filme und Abonnements nutzen. Wer möchte, kann natürlich weiterhin über die Zahlungsmethode des Organisators bezahlen. Für Kinderkonten ändert sich nichts, deren Käufe laufen nach wie vor über die Zahlungsmethode des Organisators.

Apple hat die Änderung in den Release Notes zu iOS 26.4 erwähnt und auch das zugehörige Support-Dokument zur Kauffreigabe aktualisiert:

„Wenn der Familienorganisator die Kauffreigabe aktiviert und die Mitglieder die Funktion für ihre Geräte aktivieren, erhalten sie Zugriff auf die geteilten Inhalte der anderen. Der Familienorganisator bezahlt die Käufe aller, es sei denn, sie deaktivieren die Kauffreigabe oder andere erwachsene Familienmitglieder nutzen für Käufe ihre eigene Zahlungsmethode.“

iOS 26.4 wird voraussichtlich nächste Woche für alle Nutzer veröffentlicht.