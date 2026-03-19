Gestern Abend hat Apple den Release-Candidate zu macOS 26.4 und Co. veröffentlicht und damit die Beta-Phase des kommenden X.4 Updates mehr oder weniger abgeschlossen. Sollten keine größeren Fehler im System entdeckt werden, wird Apple die finale Version Anfang kommender Woche freigeben. Parallel zur Freigabe des Release Candidates hat das Unternehmen auch die Release-Notes veröffentlicht.
Das sind die Release Notes zu macOS 26.4
Nachdem wir euch gestern bereits auf die Release Notes zu iOS 26.4 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit dem Beipackzettel zu macOS 26.4 weiter. Die „englischen“ Release-Notes haben wir für euch sinngemäß übersetzt.
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind jetzt auf der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Die kompakte Tab-Leiste in Safari bietet mehr Platz zum Stöbern und ermöglicht die Suche direkt im aktiven Tab.
- Freeform bietet erweiterte Werkzeuge zur Bildbearbeitung und -erstellung sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und ist nun Teil des Apple Creator Studio.
- Markieren Sie Erinnerungen per Tastenkombination als dringend und filtern Sie dringende Erinnerungen in Ihren intelligenten Listen.
- Mit der Kauffreigabe können erwachsene Mitglieder in Familienfreigabegruppen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind beim Ansehen von Medien leichter zu finden. Eine Echtzeit-Vorschau ist direkt über das Beschriftungssymbol verfügbar.
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