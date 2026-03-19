Gestern Abend hat Apple den Release-Candidate zu macOS 26.4 und Co. veröffentlicht und damit die Beta-Phase des kommenden X.4 Updates mehr oder weniger abgeschlossen. Sollten keine größeren Fehler im System entdeckt werden, wird Apple die finale Version Anfang kommender Woche freigeben. Parallel zur Freigabe des Release Candidates hat das Unternehmen auch die Release-Notes veröffentlicht.

Das sind die Release Notes zu macOS 26.4

Nachdem wir euch gestern bereits auf die Release Notes zu iOS 26.4 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit dem Beipackzettel zu macOS 26.4 weiter. Die „englischen“ Release-Notes haben wir für euch sinngemäß übersetzt.