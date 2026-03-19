Vor wenigen Tagen haben wir euch bereits darüber informiert, dass Parallels Desktop auch auf dem neuen und kostengünstigen Macbook Neo läuft. Doch wie sieht es mit der Performance aus?

Wie gut läuft Parallels Desktop auf dem neuen Macbook Neo?

Interne Tests des Entwicklerteams von Parallels Desktop zeigen, dass alltägliche Windows-Produktivitätsanwendungen auf dem MacBook Neo reaktionsschnell und praxisgerecht laufen. In der virtuellen Umgebung erreicht Windows 11 dabei eine rund 20 Prozent höhere Single-Core-CPU-Leistung im Vergleich zu einem getesteten Windows-Laptop wie dem Dell Pro 14. Davon profitieren insbesondere typische Anwendungen wie Microsoft Office, Webbrowser und gängige Business-Tools.

Für grafikintensive Workloads wie CAD-Anwendungen oder 3D-Rendering ist diese Einstiegskonfiguration hingegen weniger geeignet. Für klassische Office-Arbeiten, Webanwendungen und produktive Business-Szenarien bleibt die Lösung jedoch leistungsfähig und gut nutzbar.

Warum ist das wichtig?

Das MacBook Neo bietet mit seinem attraktiven Preis einen einfachen Einstieg in die Mac-Welt – besonders für Nutzer von PCs und Chromebooks. Gerade vor dem Hintergrund steigender Preise für Arbeitsspeicher im PC-Markt gewinnt diese Option zusätzlich an Relevanz.

Mit Parallels Desktop können Anwender zudem Windows und ältere Anwendungen direkt auf dem MacBook Neo nutzen. Das ist besonders wichtig, da Windows auf rund zwei Dritteln aller Desktop-Computer weltweit läuft und viele Programme ausschließlich dafür verfügbar sind.

Parallels Desktop ermöglicht es, diese Anwendungen nahtlos auch auf dem MacBook Neo zu verwenden – ganz ohne zusätzlichen Laptop oder Remote-Desktop-Lösungen. So lassen sich die Vorteile von macOS mit der breiten Software-Kompatibilität von Windows kombinieren.

Für wen eignet sich das MacBook Neo?

Das MacBook Neo mit Parallels Desktop eignet sich besonders für Studierende, Privatanwender, Bürokräfte und Unternehmen, die täglich mit Anwendungen wie Dokumenten, Webanwendungen, Windows-Produktivitätsanwendungen wie Microsoft Office oder Business-Software arbeiten.