Ihr erinnert euch? Im Dezember 2025 hatten wir euch auf die Ankündigung des Samsung Galaxy Z TriFold aufmerksam gemacht. Nun, drei Monate später wird das doppelt-faltbare Smartphone schon wieder eingestellt.

Samsung stellt Galaxy Z TriFold nach nur drei Monaten ein

Das Samsung Galaxy Z TriFold hatte offenbar nur ein kurzes Leben. Bloomberg berichtet, dass Samsung sein ambitioniertes faltbares Smartphone nach nur drei Monaten wieder einstellt.

Den Anfang macht Südkorea, wo das Gerät seit Dezember erhältlich ist. In den USA soll der Verkauf eingestellt werden, sobald die vorhandenen Lagerbestände aufgebraucht sind. Samsungs Website listet das TriFold bereits als „ausverkauft“, während es in Samsung-Stores noch vereinzelt erhältlich ist. In den USA war es seit Januar zum Preis von 2.899 Dollar erhältlich.

Wir bringen euch kurz auf Ballhöhe: Das Galaxy Z TriFold ist Samsungs erstes Smartphone mit zwei Scharnieren – im aufgeklappten Zustand bietet es ein 10-Zoll-Display, im zugeklappten Zustand einen 6,5-Zoll-Außenbildschirm. Das Gerät war mit einem 5.600mAh Drei-Zellen-Akku ausgestattet und verfügte über eine 200-Megapixel-Weitwinkelkamera sowie zwei weitere Objektive.

Das frühe Ende des TriFold dürfte kaum überraschen: Das Gerät war von Anfang an in sehr kleinen Stückzahlen gefertigt worden und galt eher als technologische Demonstration denn als ernsthaftes Massenprodukt. Hohe Fertigungskosten, Zuverlässigkeitsbedenken bei der komplexen Scharnier-Konstruktion und ein Preis von knapp 2.900 Dollar machten eine breite Akzeptanz von vornherein unwahrscheinlich.

Gerüchten zufolge wird Apple im Herbst dieses Jahres sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen, allerdings mit einem Scharnier. Wir sind gespannt, wie gut der Hersteller die Ballance zwischen Innovatin und Alltagstauglichkeit findet.