Apple feiert in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag. Da verwundert es nicht, dass die Führungsetage begleitende Interviews gibt. Im Rahmen des Alicia-Keys-Konzerts am Grand Central Terminal in New York gab Apple CEO Tim Cook dem YouTuber Nikias Molina in kurzes Interview und äußerte sich dabei auch zur Zukunft des iPhones.

Tim Cook über die Zukunft des iPhone: „Es gibt noch so viel zu tun“

Die Feierlichkeiten zum 50. Apple-Geburtstag am 01. April sind im vollen Gange. Ein erstes Highlights war sicherlich das Alicia-Keys-Konzerts am Grand Central Terminal in New York in der vergangenen Woche. Zu diesem hatte Apple verschiedene Medienvertreter, Kreative und Influencer geladen. YouTuber Nikias Molina hatte die Möglichkeit, mit Apple Chef Tim Cook über verschiedene Themen zu sprechen.

Cook zeigte sich überzeugt, dass das iPhone weiterhin das Zentrum des digitalen Lebens der Menschen bleiben wird, gleichzeitig sieht er noch großes Potenzial für die Weiterentwicklung des Geräts. Eine konkrete Roadmap nannte er dabei nicht.

Die Aussagen kommen zu einem interessanten Zeitpunkt: Apple arbeitet an neuen Gerätekategorien wie AR-Brillen und einem KI-gestützten Wearable ohne Display, die das iPhone mittelfristig ergänzen oder sogar teilweise ersetzen könnten. Dass Cook dennoch das iPhone als dauerhaftes Kernelement positioniert, ist bemerkenswert.

Rückenwind liefern die Zahlen: Im letzten Quartal erzielte Apple mit dem iPhone einen Umsatz von 85,2 Milliarden Dollar – ein neuer Allzeitrekord. Cook sprach von einer Nachfrage, die schlicht „überwältigend“ gewesen sei, mit Rekordwerten in allen geografischen Segmenten.

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Nächstes Jahr wird das iPhone 20 Jahre alt. Die Frage, ob es jemals ein Gerät geben wird, das das Smartphone in seiner zentralen Rolle ablöst, bleibt offen – Cook jedenfalls wirkt alles andere als besorgt: Das iPhone werde noch sehr lange existieren, so der Apple-Chef.