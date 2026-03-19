Mit der Freigabe des Release Candidates zu tvOS 26.4 stehen auch die finalen Funktionen mit, die Apple TV mit dem kommenden X.4 Update erhält. Mit an Bord ist eine neue Funktion namens „Genius Browse“, die smarte Film- und Serienempfehlungen bietet.

tvOS 26.4: „Genius Browse“ bringt smarte Film- und Serienempfehlungen

Mit tvOS 26.4 führt Apple eine neue Funktion in der Apple TV-App ein:. Die Rede ist von „Genius Browse“. Der Name „Genius“ klingt durchaus vertraut. Vor vielen Jahren setzt Apple schon bei iTunes den Begriff „Genius“, einen Algorithmus für Musikempfehlungen. In der Apple TV-App ist das Prinzip ähnlich. Ihr erhaltet personalisierte Inhaltsvorschläge, die sich an den eigenen Sehgewohnheiten orientieren.

Genius Browse präsentiert Filme und Serien in thematischen Kategorien, die sich regelmäßig aktualisieren. Beispielkategorien sind „Spannungsgeladene psychologische Thriller“, „Mitreißende Blockbuster“, „Bewegende Familiendramen“ oder „Atemberaubende Naturdokus“. Wählt man eine Kategorie aus, öffnet sich eine kuratierte Auswahl mit weiteren Unterteilungen nach persönlichen Empfehlungen, Genres und Formaten. Beim Durchstöbern werden zudem verwandte Titel zum gerade markierten Inhalt angezeigt.

Dabei beschränken sich die Vorschläge beschränken nicht auf Apple TV Inhalte. Das System empfiehlt auch Inhalte von anderen Streamingdiensten wie HBO Max und Amazon Prime. Die Kategorien sind nicht statisch, sondern werden kontinuierlich mit neuen Inhalten befüllt.

Genius Browse steht aktuell ausschließlich für tvOS 26.4 zur Verfügung und findet sich nicht in iOS, iPadOS oder macOS 26.4 wieder.