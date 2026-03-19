WhatsApp hat auf dem iPhone einen neuen Profil-Tab eingeführt. Er ersetzt den bisherigen Einstellungen-Bereich in der unteren Navigationsleiste und ist ab Version 26.10.73 verfügbar. Außerdem sollen alle Nutzer bald ein Cover-Foto auf ihrem Profil einrichten können.

Neuer Profil-Tab und Cover-Fotos

Anstatt des gewohnten Einstellungs-Zahnrads zeigt sich nun in der Navigationsleiste euer Profilbild in einem „Du“-Reiter. Der neue Profil-Tab wird mit den aktuellen WhatsApp-Updates für iOS über den App Store verteilt. Wer die neueste Version installiert hat und den Tab noch nicht sieht, muss sich noch etwas gedulden, bis die serverseitige Freischaltung das eigene Konto erreicht. Bei einigen Nutzern ist die neue Ansicht bereits seit wenigen Wochen sichtbar.

Die Umbenennung soll den Tab stärker mit dem neuen Profil-Erlebnis verknüpfen, das WhatsApp schrittweise aufbaut. Zudem testet das Unternehmen derzeit eine Multi-Account-Funktion. Dank des persönlichen Icons lässt sich direkt erkennen, welches Konto aktiv ist.

Neben dem neuen Tab arbeitet WhatsApp auch an einer überarbeiteten Profilseite. Am oberen Rand des Profils erscheint künftig ein großflächiges Cover-Foto, ähnlich wie es von Facebook oder X bekannt ist. Bislang waren solche Cover-Fotos nur für Business-Konten verfügbar, doch WhatsApp will die Funktion auf alle Nutzer ausweiten.

Aktuell ist das Cover-Feature nur bei einer begrenzten Zahl von Testern aktiv. Die Möglichkeit, ein persönliches Cover-Foto hochzuladen, soll mit einem späteren Update für alle Nutzer folgen.