Nach der Produktion von „Killers of the Flower Moon“ wurde bereits gemunkelt, dass sich Leonardo DiCaprio und Schauspieler Leonardo DiCaprio und der Regisseur Martin Scorsese für ein weiteres Apple TV+ Projekt zusammentun. Dieses wurde nun von offizieller Seite bestätigt. Mit an Bord ist ebenfalls Jennifer Lawrence.
What happens at night?
Apple TV blickt bereits auf eine Auswahl an Original-Filmen. Für das laufende Jahr wurden bereits weiterer Filme angekündigt und nun hat der Video-Streaming-Dienst einen weiteren Titel auf X angekündigt: „What happens at night?“ von Regisseur Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Darüberhinaus sind Patricia Clarkson, Jared Harris und Mads Mikkelsen in den Film zu sehen.
Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron. In der Buchbeschreibung heißt es
Ein New Yorker Ehepaar reist mit dem Zug in eine abgeschiedene, schneeverwehte Kleinstadt im Norden Europas, um im örtlichen Waisenhaus ein Kind abzuholen, das sie adoptieren wollen. Er hofft, durch das Kind seiner Frau wieder näherzukommen. Sie, gezeichnet vom Kampf gegen eine tödliche Krankheit, will ihn nach ihrem Tode nicht allein zurücklassen. Am Ziel ihrer Reise angelangt, quartieren sich die beiden im Grand Imperial Hotel ein, das von der Pracht längst vergangener Tage zeugt und in dem eine Handvoll skurriler Gäste logiert. Am nächsten Morgen setzt das Taxi sie fälschlicherweise nicht beim Waisenhaus ab, sondern vor dem Haus von Bruder Emmanuel, einem mysteriösen Heiler. Dies löst eine Reihe von Verwicklungen aus, die den Plan, das Kind abzuholen, nach und nach in den Hintergrund treten lassen. In diesem Buch darf nichts für bare Münze genommen werden – und nie weiß man, was als Nächstes geschieht. Peter Cameron stört empfindlich unsere Gewissheiten über den natürlichen Ablauf der Welt und liefert dabei einen Roman ab, dessen eigenartige Spannung und grotesker Humor ihresgleichen suchen.
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