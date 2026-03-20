Nach der Produktion von „Killers of the Flower Moon“ wurde bereits gemunkelt, dass sich Leonardo DiCaprio und Schauspieler Leonardo DiCaprio und der Regisseur Martin Scorsese für ein weiteres Apple TV+ Projekt zusammentun. Dieses wurde nun von offizieller Seite bestätigt. Mit an Bord ist ebenfalls Jennifer Lawrence.

What happens at night?

Apple TV blickt bereits auf eine Auswahl an Original-Filmen. Für das laufende Jahr wurden bereits weiterer Filme angekündigt und nun hat der Video-Streaming-Dienst einen weiteren Titel auf X angekündigt: „What happens at night?“ von Regisseur Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Darüberhinaus sind Patricia Clarkson, Jared Harris und Mads Mikkelsen in den Film zu sehen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Peter Cameron. In der Buchbeschreibung heißt es