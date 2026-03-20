Während Apple TV erst vor Kurzem die neue Kinder- und Familienserie „My Brother the Minotaur“ für den 24. April 2026 angekündigt hat, steht eine andere Serie für das jüngere Publikum ab sofort bereit. Die Rede ist von „Wonder Pets: In the City – Staffel 2“.

„Wonder Pets: In the City – Staffel 2“ startet auf Apple TV

Erst vor wenigen Tagen hatte Apple TV den offiziellen Trailer zu „Wonder Pets: In the City – Staffel 2“ veröffentlicht, nun steht die 13-teilige Kinder- und Familienserie auf dem Video-Streaming-Dienst bereit.

In der zweiten Staffel von Wonder Pets: In the City kehrt das heldenhafte Trio zurück. Tagsüber leben Izzy, Tate und Zuri als Klassentiere in einem Kindergarten in New York City. Doch sobald Tiere in Not sind, starten sie mit ihrem fantastischen „Jetcar“ zu Rettungsmissionen rund um den Globus. So wird unter anderem eine Schildkröte gerettet, die auf ihrem Panzer gelandet ist.

In musikalischen Mini-Opern-Abenteuern helfen die drei kleinen Helden Tieren in verschiedensten Situationen. Egal, welche Herausforderung auf sie wartet – sie kombinieren ihre Talente, arbeiten als Team zusammen und beweisen immer wieder: Gemeinsam ist ihnen nichts unmöglich.

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Wie ihr es von uns gewohnt seid, stimmen wir euch mit dem Trailer auf die Serie ein.