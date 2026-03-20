Knapp drei Wochen ist es her, dass Apple drei neue MacBook-Modelle innerhalb von zwei Tagen angekündigt hat. Die neuen MacBooks sind mittlerweile erhältlich und haben dazu geführt, dass Apple einen neuen Mac-Verkaufsrekord verzeichnen konnte.

MacBook Neo, MacBook Air und MacBook Pro sorgen für neuen Verkaufsrekord

Das MacBook Neo verkauft sich offenbar wie geschnitten Brot: Apple CEO Tim Cook hat heute per X bestätigt, dass der Mac gerade seine beste Startwoche aller Zeiten bei Erstkäufern erlebt hat – ein klares Zeichen dafür, dass das günstige Einstiegsmodell genau die Zielgruppe erreicht, die Apple im Blick hatte.

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Apple hat das MacBook Neo am 04. März 2026 angekündigt. Das Gerät ist seit dem 11. März erhältlich und startet bei 699 Euro (Bildungsbereich: 599 Euro). Apple setzt auf einen A18 Pro Chip, Aluminium-Gehäuse, 13 Zoll Liquid Retina Display und mehr.

Neben dem MacBook Neo erschienen in derselben Woche auch das MacBook Air mit M5 und das MacBook Pro mit M5 Pro bzw. M5 Max. Dennoch dürfte vor allem das günstige Einsteiger-Modell für den Rekord bei Erstnutzern verantwortlich sein. Die Zahlen passen zum bereits gemeldeten Anstieg der Mac-Inzahlungnahmen um über 100 Prozent, der in der Startwoche beobachtet wurde.

Mac just had its best launch week ever for first-time Mac customers. We love seeing the enthusiasm! — Tim Cook (@tim_cook) March 20, 2026

Wer jetzt noch ein MacBook Neo bestellen möchte, muss sich allerdings etwas gedulden. Zumindest, wenn ihr im Apple Online Store bestellt. Dort gibt Apple Lieferzeiten von Mitte April an. Bei Amazon geht es aktuell deutlich schnell. Im offiziellen Apple Store bei Amazon sind alle Modelle sofort erhältlich. Darüberhinaus ist der Preis bei Amazon bereits auf 674 Euro gesunken.