Apple hat die Marke „AppleCare One“ beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eintragen lassen. Das deutet darauf hin, dass der im Juli 2025 in den USA eingeführte Abo-Service bald auch in europäischen Märkten verfügbar sein könnte.

Sammel-Abo für den Geräteschutz

AppleCare One fasst den Versicherungsschutz für bis zu drei Apple-Geräte in einem einzigen Abo zusammen. In den USA kostet der Service 19,99 Dollar pro Monat, jedes weitere Gerät schlägt mit 5,99 Dollar zu Buche. Der Leistungsumfang entspricht dem von AppleCare+ und umfasst unbegrenzte Unfallreparaturen, bevorzugten Support und Akku-Service.

Der größte Vorteil gegenüber AppleCare+ liegt in der Flexibilität. Geräte lassen sich jederzeit hinzufügen oder entfernen. Zudem können Produkte, die bis zu vier Jahre alt sind, aufgenommen werden, solange sie in gutem Zustand sind. Bei AppleCare+ bleibt dafür normalerweise nur ein 60-Tage-Fenster nach dem Kauf. Wer ein versichertes Gerät über Apple in Zahlung gibt, bekommt das neue automatisch in den bestehenden Plan übernommen.

Laut Apple zahlen Kunden einen einheitlichen Monatspreis, unabhängig davon, welche Geräte versichert sind. Wer ein iPhone, ein iPad und eine Apple Watch abdeckt, spart nach Apples eigener Rechnung bis zu 11 Dollar im Monat gegenüber einzelnen AppleCare+ Abos. Ob sich diese Ersparnis auch auf europäische Preise übertragen lässt, ist noch offen.

Die EUIPO-Anmeldung allein bestätigt noch keinen konkreten Starttermin für die EU. Solche Markeneintragungen sind in der Vergangenheit aber regelmäßig kurz vor der internationalen Ausweitung von Apple-Diensten erfolgt. Der Antrag wurde laut MacRumors bereits entgegengenommen und einem Prüfer zugewiesen.