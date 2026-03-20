Anthropic und OpenAI bieten mit Claude und ChatGPT bereits eigenständige Mac-Apps an. Wer Googles KI-Chatbot Gemini auf dem Mac nutzen will, muss bisher den Umweg über den Browser nehmen. Laut Bloomberg arbeitet Google nun an einer nativen Mac-App für Gemini.

Gemini-App für den Mac

Diese Woche hat Google eine frühe Version der App an Betatester verteilt. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Die Testversion enthält laut Google nur die wichtigsten Funktionen, was darauf hindeutet, dass bis zum Release noch einiges dazukommt, aber auch noch einiges an Zeit vergehen könnte. Optisch orientiert sich die App am Design der iPhone- und iPad-Versionen von Gemini.

In der aktuellen Fassung kann die App im Web suchen, hochgeladene Dokumente analysieren und den Gesprächsverlauf speichern. Google bittet die Tester zudem um Feedback zu Werkzeugen für Bild-, Tabellen-, Video- und Musikerstellung sowie zu mathematischen Aufgaben. In Arbeit ist auch eine Funktion namens „Desktop Intelligence“, über die Gemini sich in andere Mac-Apps einklinken und den Bildschirminhalt auslesen soll, um Aufgaben kontextbezogen zu erledigen. Die Funktion erinnert an Anthropics Claude Cowork. Im App-Code finden sich bereits Beschreibungen, wie Desktop Intelligence arbeiten soll. Hier heißt es: