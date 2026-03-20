In den vergangenen Monaten war mehrfach zu lesen, dass Apple die Markteinführung des iPhone 18 Lineup aufsplittet und auf den Herbst 2026 und das Frühjahr 2027 verteilt. Die High-End-Modelle sollen den Anfang machen und die günstigeren Modellen in einer zweiten Welle folgen. Nun heißt es, dass die iPhone 18 Pro Modelle etwas früher erhältlich sein werden als das iPhone Fold.

Wann erscheint das iPhone Fold?

Analyst Tim Long beruft sich auf seine Quellen in der Apple Zulieferkette und berichtet, dass das iPhone 18 im März 2027 auf den Markt kommen wird. Dies deckt sich mit den bisherigen Informationen, die in der Gerüchteküche zu finden sind. Spannender sind jedoch die weiteren Informationen, die ihm zu Ohren gekommen sind.

Er behauptet, dass das erste faltbare iPhone (iPhone Fold alias iPhone Ultra) voraussichtlich im Dezember dieses Jahres erhältlich sein wird. Dies wäre wenige Monate nach dem Marktstart des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max im September. Eine ähnliche Situation gab es bereits im Jahr 2017, als das iPhone 8 und iPhone 8 Plus im September und das iPhone X im November auf den Markt kamen.

Darüberhinaus berichtet Long, dass Apple plant, im März nächsten Jahres neben dem iPhone 18-Basismodell zwei weitere Geräte auf den Markt zu bringen, darunter ein günstigeres iPhone 18e und entweder ein iPhone 18 Plus oder ein iPhone Air 2. Ein iPhone 18 Plus? Dieses Gerücht ist gänzlich neu. Über ein iPhone Air 2 wurde bereits in der Vergangenheit spekuliert, ein iPhone 18 Plus machte bisher nicht die Runde. Auch wenn Apple keine konkreten Verkaufszahlen nennt, sind sich Analysten einig, dass sowohl die Plus- als auch die Air-Modelle bislang keine großen Käuferschicht angesprochen haben.