Passend zum Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion, wobei es dieses Mal eine Neuerung gibt. So heißt es jetzt genau genommen „ab 99 Cent“. Entsprechend gibt es nicht nur Filme für 99 Cent zum Ausleihen, sondern auch für 1,99 Euro und 3,99 Euro. An der Voraussetzung zum Schnäppchen-Film ändert sich nichts. Wie gewohnt können nur Prime-Mitglieder die Filme günstig leihen. Die Auswahl gestaltet sich diese Woche recht vielseitig. Mit dabei sind unter anderem „Heldin“, „Silent Zone“ und „Steppenwolf“.

Amazon Prime Video: Filme leihen ab 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis ab 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen können auch hier nur Prime-Mitglieder die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der vergünstigten Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Heldin (2025, Drama, IMDb 7,7 – 1,99 Euro)

„Pflegefachkraft Floria arbeitet mit großer Professionalität in einem Krankenhaus. Als sie an einem Tag Spätschicht hat, fällt auf der voll belegten, unterbesetzten Station eine Kollegin aus. Trotz der Hektik kümmert sich Floria hingebungsvoll um ihre Patient:innen. Bis ihr ein verhängnisvoller Fehler passiert… Für ihre Rolle erhielt Leonie Benesch u. a. den Bayerischen Filmpreis.“

Besetzung: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Alireza Bayram, Urs Bihler, Margherita Schoch, Ridvan Murati, Urbain Guiguemde, Jürg Plüss u. a.

Die leisen und die großen Töne (2024, Komödie/Drama, IMDb 7,4 – 1,99 Euro)

„Ein Kino der Superlative hat Regisseur Emmanuel Courcol mit diesem Film geschaffen: eine Geschichte, die sowohl im Kleinen als auch im Großen, im Privaten wie im Politischen überwältigt, berührt und unterhält. Benjamin Lavernhe (BIRNENKUCHEN MIT LAVENDEL) und Pierre Lottin sind brillant in dieser Erzählung von zwei unterschiedlichen Männern, die Brüder werden, und erst dadurch die Welt verstehen.“

Besetzung: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart u. a.

Steppenwolf (2025, Drama, IMDb 6,4 – 0,99 Euro)

„Schonungslos unbarmherziger Action-Thriller mit MAD MAX-Endzeit-Flair in der endlosen Steppe Kasachstans: Auf der Suche nach einem vermissten Jungen schreckt Folterexperte Brajyuk vor keiner Grausamkeit zurück. Für ihn ist klar, dass nur Kinderhändler Taha dahinterstecken kann – und mit diesem hat er eh eine Rechnung offen, deren blutige Zahlung er gnadenlos verfolgt.“

Besetzung: Berіk Aitzhanov, Anna Starchenko u. a.

Die Lautlosen – Der perfekte Coup (2025, Action, IMDb 6,0 – 0,99 Euro)

„Mit hohem Tempo und satter Action lässt es diese skandinavische Antwort auf HEAT richtig krachen! Die grimmig-düstere Heist-Action rollt atemlos spannend den größten Raub in Dänemarks Kriminalgeschichte auf. Knallharte Gangster überfallen ohne Funkkontakt ein Bargeld-Verteilzentrum nahe Kopenhagen. Doch die detailreiche Planung kommt an ihre Grenzen.“

Besetzung: Gustav Giese, Reba Kateb, Amanda Collin, Christopher Wagelin u. a.

Born To Be Wild – Die Jagd nach dem schwarzen Panther (2025, Abenteuer, IMDb 6,0 – 0,99 Euro)

„Eine Abenteuergeschichte voller Herz und Humor: HERR DER RINGE-Star Elijah Wood und STRANGER THINGS-Neuzugang Nell Fisher glänzen als Vater-Tochter-Team, die in der neuseeländischen Wildnis einen sagenumwobenen Riesenpanther suchen und dabei zueinander finden.“

Besetzung: Morgana O’Reilly, Michael Smiley, Nell Fisher, Elijah Wood u. a.

Silent Zone (2025, Action/Horror, IMDb 5,9 – 0,99 Euro)

„In der Zombieapokalypse kämpfen die junge Abigail (Luca Papp) und ihr schroffer Beschützer Cassius (Matt Devere) ums Überleben – stets auf der Suche nach einer sicheren Zuflucht.“

Besetzung: Matt Devere, Luca Papp, Nikolett Barabas, Declan Hannigan, Roderick Hill u. a.

The Monkey (2025, Horror, IMDb 5,9 – 0,99 Euro)

„Blutige Morde, pechschwarzer Humor: Theo James und Elijah Wood kämpfen in diesem Horror-Spaß nach Stephen King gegen einen mordlustigen Spielzeugaffen. Vom ‚Longlegs‘-Regisseur.“

Besetzung: Theo James, Elijah Wood, Oz Perkins, Tatiana Maslany, Laura Mennell u. a.

Die Legende von Ochi (2025, Abenteuer/Kinder, IMDb 5,8 – 1,99 Euro)

„Auf einer Insel im Schwarzen Meer findet ein Mädchen das verletzte Waldwesen Ochi und macht sich auf den Weg, es wieder nach Hause zu bringen.“

Besetzung: Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard u. a.