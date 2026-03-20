Vor wenigen Wochen haben wir bereits erfahren, dass OpenAI (ChatGPT Health) eine Apple Health Integration eingeführt hat. Nun ist mit Perplexity bzw. Perplexity Health der zweite Anbieter am Start, der, wenn von euch gewünscht, Zugriff auf Apple Health erhält.

Perplexity Health: KI-Assistent bekommt Zugriff auf Apple Health-Daten

Der KI-Dienst Perplexity hat Perplexity Health vorgestellt – eine neue Funktion, die Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen bündelt und auf dieser Basis medizinische Fragen beantworten kann.

Perplexity Health kann sich mit Apple Health verbinden und so Daten aus der Apple Watch sowie der Health-App einbeziehen. Daneben werden Fitbit, Ultrahuman und Withings unterstützt, ebenso elektronische Patientenakten von über 1,7 Millionen Gesundheitsdienstleistern. Eine Integrationen für Oura und Function ist in Vorbereitung.

Perplexity Health verfolgt Metriken und Trends im Zeitverlauf über Biomarker- und Aktivitätsdaten hinweg mithilfe eines personalisierten Dashboards. Stellt eine Gesundheitsfrage, und die Antwort greift gleichzeitig auf eure Krankenakten, Laborergebnisse und Wearable-Daten zurück. Eine Frage zur Ruheherzfrequenz kann beispielsweise eure jüngste Aktivität, eure Herzvorgeschichte und eure neuesten Blutwerte berücksichtigen.

Zum Datenschutz: Perplexity betont, dass Gesundheitsdaten durch Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand, strenge Zugriffskontrollen sowie Werkzeuge zum Verwalten oder Löschen von Informationen jederzeit geschützt. Gesundheitsdatenquellen wie elektronische Gesundheitsakten oder Wearables können getrennt werden, und Informationen werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen verwendet oder an Dritte verkauft.