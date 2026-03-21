Welches Netzteil lädt das MacBook Neo am schnellsten? Ein neuer Ladetest von ChargerLAB zeigt, dass sich ein genauer Blick auf die verfügbaren Optionen lohnt. Das gilt besonders für Käufer in der EU und Großbritannien, wo Apple das Notebook ohne Ladegerät verkauft.

MacBook Neo Ladeleistung

In den USA legt Apple dem MacBook Neo ein 20 Watt USB-C-Netzteil bei. Damit erreicht das Notebook eine maximale Ladeleistung von 18 Watt. Wer stattdessen Apples 35 Watt Dual USB-C-Netzteil verwendet, kommt auf bis zu 30 Watt Ladeleistung. Das kompakte Ladegerät kostet 65 Euro im Apple Store und bietet neben dem höheren Ladetempo einen zweiten USB-C-Anschluss. ChargerLAB hat nicht exakt gemessen, wie viel Zeit der stärkere Adapter bei einer vollständigen Ladung spart, aber realistisch dürften es 20 bis 30 Minuten sein.

Apples stärkere Netzteile mit 96 oder 140 Watt laden das MacBook Neo allerdings nicht schneller. Auch sie erreichen nur 28 bis 30 Watt, kosten aber deutlich mehr als das 35 Watt Modell. Das MacBook Neo gilt laut Apples technischen Daten nicht als „schnellladefähig“ und nimmt unabhängig vom Netzteil maximal rund 30 Watt auf. Die 35 Watt Variante ist damit der Sweet Spot im Apple-Sortiment. Wer weniger ausgeben will, findet bei Drittanbietern zahlreiche Ladegeräte ab 30 Watt, die das MacBook Neo mit vergleichbarer Geschwindigkeit aufladen.

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Apple hatte das MacBook Neo vergangene Woche auf den Markt gebracht. CEO Tim Cook verkündete heute, dass das MacBook Neo die erfolgreichste erste Verkaufswoche in der Geschichte des Mac erzielt habe, wobei der Anteil an Erstkäufern besonders hoch gewesen sein soll.