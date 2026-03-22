Wir starten in den sonnigen Sonntag und werfen einen Blick auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

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Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...

Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

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Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit... Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...

Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...

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Apple MacBook Pro 14,2" Laptop mit M5 Chip, 10-Core CPU, 10-Core GPU: Entwickelt für Apple... MIT DER POWER DES M5 – Das 14" MacBook Pro mit M5 bringt dir unglaubliche Geschwindigkeit und...

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Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet... FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...

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MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

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Apple iMac All-in-One Desktop-Computer mit M4 Chip mit 8 Core CPU und 8 Core GPU: 24" Retina... BRILLLLLLANT – Der iMac ist der ultimative All in One Desktop-Computer. Mit der Power des M4 Chip...

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Anker SOLIX C2000 Gen 2 Tragbare Powerstation, 2400W (Spitzenleistung 4000W) Solargenerator, In... 6 Ladeoptionen – 100% in 58 Min.: Schnellladung über AC oder Solar – volle Ladung in nur...

Unterwegs laden mit 800W Lichtmaschinen-Ladung: Vollständig in 2,6h über dein Auto geladen...

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Zendure SolarFlow 2400 Pro – Balkonkraftwerk mit Speicher 2400W AC Bidirektionaler Ausgang... 【Ultimative Macht】: Die Zendure SolarFlow 2400 Pro liefert 2400 W Wechselstrom-Ausgangsleistung...

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UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät... Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...

100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...

UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook... UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...

Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...

UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit... REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...

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UGREEN Zapix Wireless Powerbank 10000mAh Magnetische Power Bank mit USB-C 20W, kabellose Externe... Snap & Charge für iPhone 12-17 Serien: Mit einem 10N starken Magneten im Inneren lässt sich diese...

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UGREEN Nexode 20000mAh Powerbank 130W Max Schnellladung, USB-C PD 3.0 Input/Output, Digitaldisplay... 100W Superschnelle Ladung: Mit Ihrer Ugreen Powerbank genießen Sie beidseitige Schnellladeleistung...

20000mAh große Kapazität: Mit einer enormen Akkukapazität von 20000mAh und stabile Akkulaufzeit...

ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...

ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP... 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...

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UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 200W Powerbank mit 3 Ports, externer Akku mit digitalem Display... 140W Superschnelle Ladung: Diese UGREEN Nexode Powerbank ist mit der fortschrittlichen Power...

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Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung... App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.

Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...

EIGHTREE Smart WLAN Steckdose 4er Pack, Alexa Zubehör WiFi Steckdose mit Strommessung... Ultra-Mini-Größe: Unser Designer hat die Größe auf 4,4 x 4,4 cm reduziert. Somit passen die...

Überwachung des Energieverbrauchs: Möchten Sie den Stromverbrauch jedes einzelnen Geräts in Ihrem...

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...

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AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor... ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit... 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...

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Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse... 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...

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EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Deutsch EA SPORTS FC 26 hat die besten Profis der größten Clubs und Wettbewerbe aus aller Welt im Angebot...

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Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.