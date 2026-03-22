Anker hat kürzlich mit der Prime Wireless Charging Station eine 3-in-1-Ladelösung auf den Markt gebracht, die mit Qi2.2, aktivem Kühlsystem und einem integrierten Smart-Display neue Maßstäbe setzt – aber auch entsprechend tief in den Geldbeutel greift.

Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1 Ständer) im Test

Immer mehr mobile Geräte sind im Einsatz und entsprechend ist der Bedarf an Ladegeräten in den letzten Jahren gestiegen. Diejenigen, die Kombi-Lösungen bevorzugen, um iPhone, Apple Watch und AirPods gleichzeitig aufladen zu können, haben mit „Anker Prime Kabellose Ladestation (3-in-1 Ständer)“ ab sofort eine neue Option. Erfreulicherweise wird Qi2.2 und damit schnelles kabelloses Laden mit 25W unterstützt. Das ist allerdings nicht die einzige herzugebende Funktion der Ladestation.

Anker Prime MagSafe-kompatibles 3-in-1 Ladegerät, Qi2 25W zertifizierte kabellose Ladestation mit... 25W ultraschnelles kabelloses Laden: Lade dein iPhone 17 Pro in nur 22 Minuten auf 50% – schneller...

TEC-Aktivkühlung in Luft- und Raumfahrtqualität: Durch die integrierte TEC-Aktivkühlung bleibt...

Design und Verarbeitung

Die Anker Prime Ladestation kommt im klassischen Arm-Design mit solidem Standfuß und macht auf dem Schreibtisch, Nachttisch oder wo auch immer eine stylische Figur. Das 620 Gramm schwere Gerät wirkt deutlich wertiger als günstigere Ladestationen, die oft wackelig erscheinen – das Gewicht sorgt für sicheren einen Stand. Der verstellbare Halter für das iPhone lässt sich in verschiedene Winkel neigen.

Highlight ist sicherlich das verbaute Farbdisplay im Sockel: Es zeigt in Echtzeit Ladeleistung, Temperatur und Ladestatus aller angeschlossenen Geräte an.

Ladegeschwindigkeit und Kühlung

Herzstück der Prime Station ist der Qi2.2-Standard, der gegenüber herkömmlichen Qi2-Ladegeräten nochmals deutlich schneller ist. Nutzer mit einem iPhone 16 oder iPhone 17 kommen in rund 30 Minuten auf 50 Prozent Ladestand – und das kabellos. Das entspricht in etwa der Geschwindigkeit von Apples eigenem MagSafe-Ladegerät. Beachtet, dass ihr euer iPhone im Idealfall ohne Hülle kabellos aufladet, da jede Schicht zwischen Smartphone und Ladestation zu einer reduzierten Ladeleistung führt.

Das große Problem bei schnellem kabellosen Laden ist in der Regel die Wärmeentwicklung. Anker begegnet dem mit der proprietären AirCool-TEC-Technologie: Dank dieser aktiven Kühlung konnten im Test keine thermischen Drosselungen oder Überhitzungsprobleme festgestellt werden – selbst bei intensiver Nutzung wie FaceTime-Gesprächen während des Ladens.

Der Lüfter arbeitet erfreulich leise unterhalb von 25 dB. Wer absolute Stille bevorzugt – etwa auf dem Nachttisch – kann den Lüfter per Knopfdruck deaktivieren. Für das Apple Watch-Ladepuck und das AirPods-Pad an der Basis gilt: Beide laden mit bis zu 5 Watt, wodurch eine Apple Watch Series 10 in nur 19 Minuten den halben Ladestand erreicht.

Features und App-Integration

Über die zugehörige Anker-App lassen sich Einstellungen anpassen, das Zifferblatt konfigurieren und sogar Firmware-Updates einspielen. Außerdem ist ein NFC-Chip verbaut, über den sich das Gerät per einmaligem Antippen mit dem Smartphone koppeln lässt. Wer möchte, kann über NFC auch Automationen einrichten – praktisch zum Beispiel, um beim Auflegen des iPhones automatisch den Nicht-stören-Modus zu aktivieren. Der StandBy-Modus von iOS wird vollständig unterstützt, da das iPhone im Querformat aufgestellt werden kann.

Lieferumfang und Preis

Blicken wir zunächst auf den Lieferumfang und dann auf den Preis. Enthalten sind neben der eigentlichen 3-in-1-Ladestation ein 65W GaN-Netzteil sowie ein 1,5-Meter-USB-C-Kabel.

Über den Preis lässt sich sicherlich diskutieren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159,99 Euro. Dafür erhält man allerdings ein hochwertiges Produkt. Natürlich gibt es preisgünstigere 3-in-1-Ladestationen, dann allerdings ohne aktive Kühlung und ohne Smart-Display.

Fazit

Die Anker Prime 3-in-1 Ladestation gehört technisch gesehen, sicherlich zum Besten, was der Markt derzeit im Segment kabelloser 3-in-1-Ladestationen zu bieten hat. Die Kombination aus Qi2.2-Ladegeschwindigkeit, aktiver Kühlung, hochwertigem Display und guter Verarbeitung macht sie zur Top-Wahl für Apple-Nutzer. Wer iPhone, Apple Watch und AirPods täglich auflädt und dabei auf Kompromisse verzichten möchte und bereit ist ein paar Euros in die Hand zu nehmen, wird hier rundum glücklich.