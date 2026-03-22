Wer sich die Spezifikationen der neuen M5 Pro und M5 Max Chips anschaut, stolpert schnell über unbekannte Begriffe. Super Cores, neue Performance Cores, eine Fusion-Architektur mit gestapelten Dies. In einem Gespräch mit Mac & i haben drei Apple-Manager erklärt, was dahintersteckt.

Der Super Core ist nicht neu

Beim Blick auf die Kernstruktur fällt zunächst auf, dass der Super Core trotz des unbekannten Namens keine Neuentwicklung ist. Dahinter steckt der bisherige Performance-Kern unter neuem Namen. Anand Shimpi, zuständig für die Plattformarchitektur, bezeichnet ihn als den weltweit schnellsten CPU-Kern. Sein Fokus liege auf maximaler Single-Core-Leistung.

Der neue Performance Core hingegen hat mit seinem gleichnamigen Vorgänger nur den Namen gemeinsam. Er basiert auf einer komplett neuen Mikroarchitektur und sitzt leistungsmäßig zwischen dem Super Core und dem bekannten Effizienz-Kern. Shimpi zufolge arbeitet er sogar sparsamer als der Effizienz-Kern, den Apple beim M5 Pro und Max gestrichen hat. Bei Apps, die nicht optimal für Multithreading ausgelegt sind, übernimmt der Performance Core die Rolle der weggefallenen Effizienz-Kerne und erledigt die leichteren Aufgaben im Hintergrund.

Beim einfachen M5 hat Apple die Bezeichnungen nachträglich angepasst, was für zusätzliche Verwirrung sorgt. Der damalige Performance-Kern firmiert jetzt ebenfalls als Super Core, an der Hardware hat sich dadurch nichts geändert.

Neue Fusion-Architektur

Auch beim physischen Aufbau der Chips geht Apple neue Wege. Für die Ultra-Varianten der M3-Generation hatte Apple zwei identische Max-Dies per Ultrafusion nebeneinander verbunden. M5 Pro und Max nutzen stattdessen eine Fusion-Architektur, bei der zwei unterschiedlich bestückte Dies übereinanderliegen. Shimpi beschreibt das als Weiterentwicklung des gleichen Prinzips, nur dass die beiden Hälften jetzt jeweils eigene Aufgaben übernehmen, statt einander zu spiegeln.

Ob Apple künftig zwei dieser Fusion-Pakete per Ultrafusion zu einem M5 Ultra mit vier Dies verbinden kann, wollte Shimpi nicht kommentieren. Apple spreche traditionell nicht über kommende Produkte, sagte er lediglich.

Bei den SSD-Geschwindigkeiten war Apple auskunftsfreudiger: Über 15.000 MByte/s schaffen die neuen MacBook Pros, was rechnerisch PCIe-5.0-Niveau entspricht. Allerdings setzt Apple keine Standard-PCIe-Controller ein, sondern hauseigene Lösungen bis hinunter zur Verschlüsselungsebene.

Offene Fragen bei der Akkulaufzeit

Nicht ganz so offen zeigte sich Apple bei einem heiklen Thema. Mac & i hatte in Tests durchgehend kürzere Akkulaufzeiten als bei den Vorgängern gemessen und Apple um eine Erklärung gebeten. Doug Brooks aus dem Produkt-Marketing ging auf mögliche Ursachen jedoch nicht ein. Er verwies stattdessen auf Apples eigene Standardtests, nach denen die Laufzeit bei bis zu 24 Stunden liege. Allenfalls die gestiegene Gesamtleistung der neuen Chips führte er als Argument an.

Beim Thema KI wurde es wieder konkreter. Aaron Coday, bei Apple für Pro-Workflows zuständig, nannte DaVinci Resolve, Topaz und Adobe Premiere Pro als Apps, die bereits die neuronalen Einheiten in den GPU-Kernen nutzen. Retiming für verschiedene Frameraten, Upscaling von 1K auf 4K oder 4K auf 8K sind Aufgaben, die bisher viel Rechenzeit gekostet haben. Das soll sich dank der dedizierten KI-Hardware deutlich verbessert haben.

Wer mehr über die Unterschiede zwischen dem M5 Pro und Max, die Variationen bei der CPU-Kernzahl über verschiedene Chipgenerationen und die konkreten KI-Anwendungsfälle erfahren möchte, findet das komplette Interview bei heise+.