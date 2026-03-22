Trotz eines außergewöhnlich produktiven März – Apple hat insgesamt neun neue Produkte angekündigt – lässt das Unternehmen zwei lang erwartete Geräte weiterhin in der Warteschleife. Die Rede ist von einem neuen Apple TV 4K und einem neuen HomePod (mini). Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman sind beide Modelle seit dem vergangenen Jahr „fertig“. Apple hält sie aber bewusst zurück.

Wann erscheint eine neue Generation des HomePod (mini) und Apple TV 4K?

Seit längerem stellt sich die Frage, wann Apple eine neue Generation des HomePod (mini) und Apple TV 4K auf den Markt bringt. Der Grund für die Verzögerung der neuen Geräte könnte mit der überarbeiteten, personalisierten Version von Siri und weiteren Apple Intelligence-Funktionen zusammenhängen. Diese verzögern sich und sollen erst später im Jahr erscheinen. Gleichzeitig gehen die Lagerbestände des aktuellen Apple TV, des HomePod mini und des regulären HomePod in den Apple Stores weltweit erneut zur Neige. Ist dies ein Indiz für einen baldigen Launch?

Gurman zufolge könnte die neue Siri entweder mit iOS 26.5 oder iOS 27 kommen. Die erste Entwickler-Beta von iOS 26.5 könnte noch Ende März oder Anfang April erscheinen, sodass zumindest ein Teil der Siri-Verbesserungen schon bald verfügbar sein könnte. Das ist allerdings reine Spekulation. Apple könnte auch sämtliche Siri-Neuerungen für iOS 27 aufsparen. Damit wäre ein Launch von Apple TV und HomePod mini zwischen Ende März und Ende September denkbar.

Welche Verbesserungen werden „gerüchtet“?

Das neue Apple TV soll mit dem A17 Pro-Chip ausgestattet sein – dem ältesten Chip mit Apple Intelligence-Unterstützung – sowie Apples N1-Chip für Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread. Der neue HomePod mini soll ebenfalls einen leistungsstärkeren Chip für Apple Intelligence, den N1-Chip sowie einen verbesserten Klang, einen neueren Ultra-Wideband-Chip und neue Farboption erhalten.