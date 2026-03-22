Im Laufe der Woche wurden die „Powerbeats Pro 2 – Nike Special“ angekündigt. Ab sofort sind diese über den Apple Online Store erhältlich. Die neue Special Edition ist auf Lager und kann unmittelbar versandt werden.

Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition: 299,95 Euro und sofort erhältlich

Über die Powerbeats Pro 2 haben wir seit ihrer Markteinführung bereits ausführlich berichtet, so dass wir nur kurz und knapp auf die Nike Special Edition eingehen möchten. Apple beschreibt diese wie folgt:

Die beiden In-Ear Kopfhörer für Workouts sind in zwei kräftigen Farben gestaltet und kombinieren Black/Volt, die charakteristische Farbe von Nike, die für Leistung, Energie und Innovation steht. Zum ersten Mal bei Beats ist unser „b“ Logo nur auf einem In‑Ear Kopfhörer zu sehen, auf dem anderen befindet sich der legendäre Nike Swoosh. Das Design des kabellosen Ladecase zeigt ein lebendiges Muster aus Volt Farbspritzern, auf der Innenseite befindet sich der Schriftzug „JUST DO IT“.

Highlights

Ultra-sicherer Sitz

Sensoren für Herzfrequenzmessung

Aktive Geräusch­unterdrückung

Transparenzmodus

Adaptiver EQ

Bis zu 45 Stunden Batterielaufzeit

Kabelloses Ladecase

Technisch gesehen, gibt es zwischen der Powerbeats Pro 2 – Nike Special Edition und den „normalen“ Powerbeats Pro 2 keinen Unterscheid. Wenn es euch um die reinen Kopfhörer geht, so greift zum „normalen“ Modelle. Dieses erhaltet ihr bereits für 222 Euro.