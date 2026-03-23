Aus einem aktuellen Porträt von Bloomberg über Apple Hardware-Chef John Ternus geht hervor, dass das Unternehmen aus Cupertino an einem kleinen Sensor zur Heimüberwachung arbeitet.

Apple arbeitet an neuem Smart-Home-Sensor – Fokus auf Sicherheit & Automatisierung

Aus dem Bloomberg-Artikel geht hervor, dass Ternus führend in der Entwicklung von drei neuen Produkten für den Haushalt sei, darunter ein Tischroboter mit schwenkbarem Bildschirm, eine Smart-Home-Zentrale mit Apple Intelligence und Gesichtserkennung sowie „einem kleiner Sensor zur Verwaltung der Haussicherheit“.

Was steckt hinter dem Sensor? Laut Gurman trägt der Sensor intern die Bezeichnung J450. In früheren Berichten bezeichnete er das Produkt J450 als Sicherheitskamera, in dem Ternus-Porträt hingegen beschreibt er das Zubehör als „kleinen Sensor“. Letztendlich klingt es so, als ob es sowohl eine HomeKit-Kamera als auch ein Sensor sein wird. Wird die Kamera bzw. wird der Sensor dazu benötigt, um festzustellen, wer sich exakt in einem Raum befindet? Neben der Sicherheit könnte das Zubehör zur „Automatisierung von Aufgaben“ dienen.

„Apple geht davon aus, dass Nutzer Kameras in ihrem gesamten Zuhause installieren werden, um die Hausautomation zu unterstützen“, so Gurman. Das könnte wiederum bedeuten, dass das Licht ausgeschaltet wird, wenn jemand einen Raum verlässt, oder dass automatisch Musik abgespielt wird, die einem bestimmten Familienmitglied gefällt.“ Gänzlich neu wäre ein solcher Sensor nicht und auch andere Hersteller bietet entsprechendes Home-Zubehör an. Zukünftig könnte Apple eigenes Home-Zubehör anbieten.

Schlussendlich muss man allerdings abwarten, ob sich Apple tatsächlich dazu durchringt, Smart Home Zubehör selbst anzubieten, oder ob man dieses Feld Drittanbietern überlässt.