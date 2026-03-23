In den letzten Jahren haben wir immer mal wieder über die beliebte Kamera-App Halde berichtet. Wie nun bekannt wird, wollte Apple offenbar die App kaufen. Schlussendlich ist es dazu allerdings nicht gekommen. Nun spielt sich hinter den Kulissen ein handfester Streit der Gründer ab.

Apple wollte Halide kaufen

Die Gründer der Halide-App streiten und Apple gilt als indirekter Auslöser. Laut einem Bericht von The Information hatte Apple im Sommer 2025 ernsthaft erwogen, Lux Optics zu übernehmen, das Unternehmen hinter Halide, Kino und Spectre.

Apple soll die Übernahme von Lux in Betracht gezogen haben, um die integrierte Kamera-App des iPhone 18 Pro aufzuwerten – diese gilt intern als „höchste Priorität“. Das iPhone 18 Pro soll in bestimmten Bereichen mit professionellen Kameras gleichziehen, was entsprechend ambitionierte Software-Verbesserungen erfordert. Die Verhandlungen scheiterten jedoch, und zwei Monate nach dem Ende der Gespräche warb Apple Lux-Mitgründer und Designer Sebastiaan de With ab, der im Januar 2026 seinen Wechsel ins Apple-Design-Team bekanntgab.

Lux-CEO Ben Sandofsky hatte de With zuvor im Dezember wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten entlassen. Nun hat Sandofsky vor dem California Superior Court in Santa Cruz Klage gegen de With eingereicht. Er wirft ihm vor, seit 2022 mehr als 150.000 US-Dollar an Unternehmensgeldern für private Ausgaben verwendet und vertrauliche Materialien sowie Quellcode von Lux an Apple weitergegeben zu haben.

De Withs Anwälte weisen hingegen alle Vorwürfe zurück und bezeichnen die Klage als haltlos. Sie fügten hinzu, dass die Klage erst eingereicht wurde, nachdem de With gegenüber Sandofsky Bedenken hinsichtlich finanzieller Unregelmäßigkeiten bei Lux geäußert und Zugang zu den Finanzunterlagen und Zahlungen beantragt hatte, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Vergeltungsmaßnahme für diese Bemühungen und einen Versuch handelte, die Überprüfung dieses Verhaltens zu vermeiden.