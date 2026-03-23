In den letzten Monaten war immer mal wieder in der Gerüchteküche zu lesen, dass Apple Werbung in den Suchergebnissen von Apple Karten integrieren möchte. Nun scheint es, als stünde Apple kurz davor, das Ganze offiziell einzuführen.

Gurman: Werbung in Apple Karten könnte noch diesem Monat starten

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple die Einführung von Werbung in Apple Karten noch in diesem Monat ankündigen wird. Er schreibt

Apple bereitet die Einführung von Werbung in seiner Karten-App vor, als Teil einer umfassenderen Strategie, mehr Geld mit seinen Diensten zu generieren. Eine Ankündigung könnte bereits in diesem Monat erfolgen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Eine Neuerfindung wäre es sicherlich nicht, wenn Apple Werbung in seine Karten-App integriert. Das System soll ähnlich wie die Werbemaaßnahmen in Google Maps funktionieren. Es wird Einzelhändlern und Marken ermöglichen, auf Anzeigenplätze in den Suchergebnissen zu bieten. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag und die entsprechende Werbung wird ausgespielt.

Ähnlich geht Apple beispielsweise auch im App Store vor. Auch dort bietet das Unternehmen seit einigen Jahren bezahlte Werbeplätze ab. Sucht ihr beispielsweise nach einer Wetter-App, so bekommt ihr bei den Suchtreffern ganz oben eine bezahlte Werbung ausgespielt.