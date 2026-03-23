Jahr für Jahr wiederholen sich die Ereignisse. Im Laufe des heutigen Abends hat Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference angekündigt. Diese findet vom 08. bis 12. Juni 2026 statt und KI dürfte einen wesentlichen Aspekt bei der Entwicklerkonferenz einnehmen.

Apple teasert „KI-Fortschritte“ zur WWDC26

In der Ankündigung zur WWDC26 spricht Apple allgemein von „neuesten Apple Software und -Technologien“. Ein Satz macht allerdings Hoffnung, dass das lang erwartete große Siri-Upgrade endlich das Licht der Welt erblickt. Apple schreibt

Die WWDC26 wird beeindruckende Updates für Apple Plattformen in den Mittelpunkt stellen, darunter Fortschritte im Bereich der KI sowie spannende neue Software und Entwicklertools.

Genau wie bei vielen anderen Unternehmen ist mittlerweile üblich, dass auch Apple bei jeder sich bietenden Gelegenheit das Thema „Künstliche Intelligenz“ anspricht. Doch gerade in einem Jahr muss Apple „liefern“. Das große Siri-Upgrade wurde bereits mehrfach verschoben und Apple Nutzer wünschen sich, dass das Unternehmen endlich die Katze aus dem Sack lässt. Allerdings ist noch etwas unklar, wie Apple vorgehen wird. Erleben wir die ersten Siri- und KI-Verbesserungen bereits mit iOS 26.5? Den großen Schwung an neuen KI-Funktionen wird allerdings iOS 27 mit sich bringen.

Nach der eher zurückhaltenden KI-Präsenz auf der WWDC im vergangenen Jahr klingt es so, als könnte KI dieses Jahr besonders präsent sein. Zuletzt ist Apple eine Kooperation mit Google eingegangen, um die eigenen KI-Features schneller und besser weiterzuentwickeln. Die Früchte der Kooperation könnten am 08. Juni im Rahmen einer Apple Keynote demonstriert werden.