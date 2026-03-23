Apple hat vor wenigen Augenblicken seine jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) angekündigt. Diese findet vom 08. bis 12. Juni statt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wird am 08. Juni 2026 einen ersten Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 und Co. erhalten.

Apple kündigt WWDC26 an

Apple hat die WWDC26 für den 08. bis 12. Juni 2026 angekündigt. Entwickler aus der ganzen Welt werden eine Woche lang zusammenkommen, um sich zu vernetzen, Neues zu entdecken und Innovationen voranzutreiben. Zusätzlich zum Online-Erlebnis haben Entwickler und Studierende die Möglichkeit, am 8. Juni persönlich bei einer speziellen Veranstaltung im Apple Park mit dabei zu sein.

Apple schreibt

Die WWDC26 wird beeindruckende Updates für Apple Plattformen in den Mittelpunkt stellen, darunter Fortschritte im Bereich der KI sowie spannende neue Software und Entwicklertools. Als Teil des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens zur Unterstützung von Entwicklern bietet die WWDC zudem einen einzigartigen Zugang zu Experte von Apple sowie Einblicke in neue Werkzeuge, Frameworks und Funktionen.

Traditionell beginnt die WWDC auch in diesem Jahr mit einer Keynote. Diese findet am 08. Juni statt. Im Rahmen des Events wird Apple einen Ausblick auf seine großen Softwareupdates geben.

Die spezielle Vor Ort-Veranstaltung im Apple Park am 8. Juni bietet Entwicklern und Studierenden die Möglichkeit, die Keynote und die Platforms State of the Union zu verfolgen, sich mit Ingenieuren und Designern von Apple auszutauschen, an speziellen Workshops und Aktivitäten teilzunehmen und Kontakte zur weltweiten Entwickler Community zu knüpfen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der Apple Developer-Webseite.

Die Konferenz wird weltweit online verfügbar sein.

Swift Student Challenge

Traditionell lädt Apple auch in diesem Jahr zur Swift Student Challenge. Apple unterstützt mit der Swift Student Challenge gezielt junge Entwickler und fördert damit die nächste Generation von Unternehmern, Programmierern und Designern. Am Donnerstag, den 27. März, werden die diesjährigen Bewerber über ihren Status informiert. Gewinner erhalten anschließend die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an einer besonderen Veranstaltung im Apple Park zu bewerben.

Zusätzlich zeichnet Apple 50 „Distinguished Winners“ für ihre herausragenden Beiträge aus. Diese werden zu einem exklusiven, dreitägigen Aufenthalt nach Cupertino eingeladen, wo sie die Chance haben, tiefer in die Apple-Entwicklerwelt einzutauchen und wertvolle Einblicke zu gewinnen.