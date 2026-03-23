Am 01. April feiert Apple seinen 50. Geburtstag. Die Feierlichkeiten zu dem Jubiläum sind längst angelaufen und werden sich in den kommenden Wochen fortsetzen. Unter anderem ist die große Party auf dem Gelände des Apple Parks in Cupertino geplant.

Apples 50. Geburtstag: Große Party im Apple Park geplant

Apples Jubiläumsfeiern zum 50. Geburtstag des Unternehmens sind bereits im vollen Gange. Weltweit finden Feierlichkeiten statt und der krönende Abschluss könnte eine aufwändige Geburtstagsparty auf dem Gelände des Apples Parks werden.

Im Rahmen eines ausführlichen Porträts über Hardware-Chef John Ternus – der als Kandidat für die Nachfolge von Tim Cook als CEO gilt – berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Ternus bei der Feier im Apple Park eine zentrale Rolle spielen wird. Details zur Veranstaltung nannte er allerdings nicht.

Als Schauplatz bieten sich die ikonischen Regenbogenbögen im Innern des Apple Park-Rings geradezu an. Apple wird am 1. April 2026 50 Jahre alt – die Party dürfte also in Kürze stattfinden. Ob es sich um ein reines Mitarbeiterfest handelt oder auch der Apple Park Visitor Center einbezogen wird und ein öffentlicher Teil geplant ist, ließ Gurman offen.

Apple hat seine Jubiläumsfeiern bereits weltweit begonnen. Nach einem Überraschungskonzert mit Alicia Keys am Grand Central-Store in New York folgten Events in China, Südkorea und Thailand. Weitere Veranstaltungen in Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien sind in den kommenden Tagen geplant.