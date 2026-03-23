Sie längerem wird kolportiert, dass John Ternus der mögliche Nachfolger von Apple CEO Tim Cook beim Unternehmen aus Cupertino werden könnte. Nun hat sich Bloomberg Businessweek ausführlich mit dem Apple CEO Kandidaten auseinander gesetzt und diesen porträtiert.

Porträt: John Ternus – Apples beliebtester CEO-Kandidat

Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat in einem ausführlichen Profil für das Bloomberg Businessweek einen näheren Blick auf John Ternus geworfen. Apples Hardware-Engineering-Chef wird als heißester Anwärter auf die CEO-Nachfolge von Tim Cook gehandelt.

Ternus gilt laut dem Bericht als „beliebt unter Apples Führungsriege“ und hat maßgeblich dazu beigetragen, einen Trend sinkender Produktqualität umzukehren. Seit er 2021 die Leitung der Hardware-Entwicklung übernommen hat, hat er Apples Produktpalette erweitert und sich dabei auf Verbesserungen bei Akkulaufzeit, Performance und Konnektivität konzentriert.

Ende vergangenen Jahres übertrug ihm Tim Cook zudem die Aufsicht über Apples Design-Teams. Ternus ist zuletzt deutlich öfter in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten – in Interviews und Produktvorstellungsvideos – was als weiteres Indiz seiner wachsenden Rolle innerhalb des Unternehmens gilt.

Wann genau Tim Cook das Ruder übergeben wird, bleibt offen. Er ist seit 2011 CEO von Apple und hat das „übliche“ US-Rentenalter von 65 Jahren im vergangenen Jahr erreicht. In einem jüngsten Interview äußerte er vage, dass er sich ein ein Leben ohne Apple nicht vorstellen könne. Wir können uns gut vorstellen, dass Cook noch ein, zwei oder drei Jahre das Ruder bei Apple in der Hand hält und dieses dann an seinen Nachfolger übergibt.

Das vollständige Bloomberg Businessweek-Porträt trägt den Titel „Apple’s ‚Nice Guy‘ Heir Apparent“ und ist auf Bloomberg.com zu lesen.