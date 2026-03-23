Hermès hat eine neue Serie von Ladegeräten für das iPhone und die Apple Watch vorgestellt. Die Preise beginnen bei 950 Euro und reichen bis 3.950 Euro für das teuerste Bundle.

Die Hermès Paddock-Serie

Das Einstiegsmodell „Paddock Solo“ ist ein magnetisches Ladegerät für ein einzelnes Gerät und kostet 950 Euro. Das „Paddock Duo“ lädt das iPhone und die Apple Watch gleichzeitig und liegt bei 1.350 Euro. Für denselben Preis gibt es auch das „Paddock Yoyo“, ebenfalls ein Dual-Ladegerät, bei dem sich das USB-C-Kabel für den Transport um das Gehäuse wickeln lässt.

Alle drei Modelle sind in Swift-Kalbsleder eingefasst und im Sattlerstich vernäht. Auf der Ladefläche sitzt ein Hermès-H-Logo, das gleichzeitig als Ausrichtungshilfe für die MagSafe-Positionierung dient.

Wer ein Lederetui dazu will, kann die Ladegeräte im Bundle mit einem „Grand Paddock“- oder „Petit Paddock“-Case kaufen. Die Bundles kosten zwischen 2.850 Euro und 3.950 Euro. Ein USB-C-Kabel liegt jeweils bei, ein Netzteil mit mindestens 20 Watt allerdings nicht.

Hermès und Apple arbeiten seit 2015 zusammen, als die ersten Hermès-Armbänder für die Apple Watch erschienen. Die neuen Ladegeräte werden allerdings ausschließlich über Hermès selbst verkauft, nicht über Apple.