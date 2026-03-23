Im Herbst letzten Jahres hat Apple das Plus-Modell innerhalb der iPhone-Familie durch das iPhone Air ersetzt. Rund um den Verkaufsstart keimten Gerüchte auf, dass das iPhone Air das unbeliebteste Modell der iPhone 17 Familie darstellt. Aber immerhin soll es doppelt so beliebt sein wie das iPhone 16 Plus im Vorjahr.

iPhone Air doppelt so beliebt wie sein Vorgänger iPhone Plus

Das iPhone Air hat sich als viertes iPhone-Modell offenbar gut behauptet – und seinen Vorgänger, das iPhone Plus, klar in den Schatten gestellt. Das zeigen Netzwerkdaten des Analyse-Unternehmens Ookla, die auf Echtzeit-Nutzungsdaten der Speedtest-App basieren.

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Im vergleichbaren Startzeitraum erreichte das iPhone Air einen Anteil von 6,8 Prozent an den erfassten Speedtest-Nutzungen – während das iPhone 16 Plus im Vorjahr nur auf knapp 3 Prozent kam. Geografisch variiert die Nachfrage stark: In den USA macht das Air 6,8 Prozent aus, in Südkorea hingegen bis zu 11,2 Prozent. Auch in Japan, Schweden und Singapur war das Modell besonders gefragt.

Im Direktvergleich mit der Android-Konkurrenz hat das iPhone Air ebenfalls die Nase vorn: Gegenüber dem Samsung Galaxy S25 Edge – dem direkten Konkurrenten im Ultra-Slim-Segment – erzielt das Air mehr als dreimal so viele Nutzungsdaten.

Die Daten von Ookla zeigen außerdem, dass Apples C1X-Modem im iPhone Air einen deutlichen Fortschritt gegenüber dem ursprünglichen C1 darstellt. Die Download-Geschwindigkeiten des Air im 5G-Netz erreichen fast die Werte des Qualcomm-Modems in den iPhone 17 Pro-Modellen und liegen damit über denen des C1 im iPhone 16e.

Inwiefern Apple das iPhone Air als Erfolg verbucht, ist unbekannt. Das iPhone Air ist nach dem iPhone mini und iPhone Plus das dritte Modell, welches Apple innerhalb der iPhone-Familie zu positionieren versucht.

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