Es vergeht kaum eine Woche, in der keine Gerücht zum iPhone Fold und damit zum ersten faltbaren iPhone auftauchen. Nach wie vor heißt es, dass der Hersteller aus Cupertino Ende dieses Jahres das iPhone Fold präsentiert. Ein neues Gerücht besagt nun, dass Apple eine ultradünne Doppelschicht-Glasstruktur verwendet, um die Sichtbarkeit von Faltstellen im Display zu reduzieren.

Neue Gerüchte zum iPhone Fold

Apple arbeitet weiter an seinem ersten faltbaren iPhone – und ein zentrales Problem steht dabei im Fokus: die sichtbare Falz im Display. Laut aktuellen Informationen will Apple dieses Problem mit einer neuen mehrschichtigen Glasstruktur deutlich reduzieren.

Glaubt man den Informationen des Leakers Digital Chat Station, so wird Apples erstes faltbares Smartphone aus zwei Schichten ultradünnem Glas (UTG) oder ultradünnem flexiblem Glas (UFG) bestehen. Das Display ist zwischen diesen Schichten eingebettet und somit vom direkten Kontakt mit dem Scharnier isoliert. Diese Anordnung verteilt die mechanische Belastung auf mehrere Schichten, anstatt sie auf eine einzelne Schicht zu konzentrieren. Dies könnte die Haltbarkeit verbessern und sichtbare Faltenbildung im Laufe der Zeit reduzieren.

Aktuelle Geräte setzen meist auf eine einzelne Glasschicht, die gleichzeitig flexibel sein und das Display schützen muss. Apple trennt diese Aufgaben offenbar – und könnte so einen der größten Kritikpunkte moderner Foldables angehen.

Ende letzten Jahres machte bereits das Gerücht die Runde, dass Appple die nächste Generation von ultrafeinem Glas (UFG) mit variabler Dicke testet. Dabei wird im Faltbereich eine dünnere Schicht für mehr Flexibilität und an anderen Stellen eine dickere Schicht für mehr Stabilität verwendet. Jüngsten Gerüchten zufolge hat Apple nun einen Verbundglasstapel entwickelt, anstatt nur auf eine einzelne Scheibe zu setzen.

Das Außendisplay des iPhone Fold soll rund 5,5 Zoll große sein, während das Außendisplay 7,8 Zoll messen soll. Zuletzt kursierten auch Preise zum iPhone Fold umher. Glaubt man den Gerüchten, so könnte das Gerät je nach Speichergröße zwischen 2300 Dollar und 299 Dollar kosten.