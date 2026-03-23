In regelmäßigen Abständen informiert Vodafone über den Ausbau seiner Netze. Dieses Mal gibt es ein Update zum Ausbau des Kabel-Glasfasernetzes. So wurde auf der einen Seite das bestehende Glasfasernetz verbessert und zeitgleich können weitere Haushalte jetzt Glasfaseranschlüsse von Vodafone buchen.

Vodafone baut Kabel-Glasfasernetz weiter aus

Im Februar hat Vodafone deutschlandweit 137 Segmentierungen sowie sogenannte Fiber-Deep-Maßnahmen in 79 Städten und Gemeinden umgesetzt. Besonders viele Projekte wurden unter anderem in Berlin, Bielefeld, Essen, Bocholt, Bochum und Lage realisiert.

Jede dieser Maßnahmen verbessert die Internetleistung für zahlreiche Haushalte. Insgesamt konnte Vodafone so die Stabilität und Kapazität von rund 198.000 Internetanschlüssen deutlich steigern.

Technisch wird dies durch Segmentierungen erreicht: Dabei teilen sich weniger Haushalte einen Netzabschnitt, wodurch die verfügbare Bandbreite pro Anschluss steigt und die Netzqualität insgesamt verbessert wird.

Parallel treibt Vodafone gemeinsam mit seinem Joint Venture OXG Glasfaser GmbH den Ausbau von Glasfasernetzen bis in die Haushalte weiter voran. So ist der Ausbau zuletzt in Mannheim mit 55.500 FTTH-Anschlüssen sowie in Kaufbeuren mit 10.000 Anschlüssen gestartet. In Frankfurt am Main und den Berliner Bezirken Berlin-Lichtenberg und Berlin-Pankow wurden zudem Ausbauprojekte für 26.000 beziehungsweise 73.500 Haushalte angekündigt.

Darüber hinaus erweitert Vodafone im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich um weitere 22.000 Haushalte – zusätzlich zu bereits geförderten Projekten. Insgesamt hat Vodafone im Februar durch Eigenausbau und Kooperationen rund 210.000 neue Glasfaseranschlüsse in die Vermarktung aufgenommen und baut damit seine Infrastruktur konsequent weiter aus.