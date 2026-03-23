In den vergangenen Jahren hat WhatsApp seinen Messenger mit vielen kleineren und größeren Verbesserungen aufgewertet. Nun arbeitet die Entwickler an einer weiteren neuen Funktion. Die Rede ist von einer automatischen Nachrichtenübersetzung in 21 Sprachen.

WhatsApp für iPhone: Automatische Nachrichtenübersetzung in 21 Sprachen in Arbeit

WhatsApp arbeitet an einer praktischen neuen Funktion für iPhone-Nutzer: der automatischen Übersetzung eingehender Nachrichten direkt im Chat. Entdeckt wurde das Feature vom WABetaInfo in der aktuellen TestFlight-Beta.

In der Beta findet sich ein neuer „Nachrichten übersetzen“-Schalter, der sich pro Chat aktivieren lässt und dann alle eingehenden Nachrichten automatisch übersetzt. Nutzer können dabei sowohl die Ausgangssprache als auch die Zielsprache frei wählen. Die Funktion soll sowohl in Einzel- als auch in Gruppenchats funktionieren – allerdings nur, wenn alle Teilnehmer in derselben Sprache schreiben.

Ein wichtiges technisches Detail: Die Übersetzung basiert auf Apples geräteseitigen Sprachpaketen und läuft damit vollständig lokal auf dem iPhone. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chats bleibt dadurch gewahrt.

Aktuell unterstützt Apple 21 Sprachen, darunter Arabisch, Deutsch, Englisch (UK/US), Französisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin (Festland und Taiwan), Polnisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch. Mit wachsendem Sprachumfang in Apples Übersetzer-App wird sich das Angebot auch in WhatsApp automatisch erweitern.

Noch steht die Funktion für Beta-Tester nicht zur Verfügung, sondern zeigt sich bislang nur im Programmcode. Das eingebundene Foto zeigt, wie das Ganze abläuft. Wann auch Beta-Tester die Funktion ausprobieren können und wann das Feature für alle Nutzer freigeschaltet wird, ist unbekannt.