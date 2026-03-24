Apple hat vor wenigen Augenblicken „Apple Business“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue All-in-One Plattform für Unternehmen jeder Größe. Apple Business kombiniert integrierte Funktionen zur Verwaltung mobiler Geräte, geschäftliche E-Mail- und Kalenderdienste mit Unterstützung für eigene Domains und vieles mehr.

Apple kündigt „Apple Business“ an

Apple hat mit Apple Business eine neue All-in-One-Plattform vorgestellt, die zentrale Dienste für Unternehmen bündelt. Ziel ist es, Geräte einfach zu verwalten, Teams mit wichtigen Apps und Tools auszustatten und professionelle Unterstützung bereitzustellen – für effizientes und sicheres Arbeiten.

Die Plattform verfügt über eine integrierte Mobile Device Management (MDM)-Lösung und erleichtert die Einrichtung von Mitarbeitergruppen, Geräteeinstellungen, Sicherheitsrichtlinien und Apps mithilfe vorgefertigter Konfigurationen. So können Unternehmen schnell starten und ihre IT-Strukturen skalieren. Zusätzlich lassen sich geschäftliche E-Mail-, Kalender- und Verzeichnisdienste mit eigener Domain einrichten, was eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit im Team ermöglicht.

Darüber hinaus unterstützt Apple Business Unternehmen dabei, ihre Reichweite zu erhöhen und mit lokalen Kunden in Kontakt zu treten – unter anderem über Apple Karten, Mail, Wallet oder Siri.

Apple Business wird ab Dienstag, dem 14. April, in mehr als 200 Ländern und Regionen verfügbar sein. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr im Apple Newsroom.