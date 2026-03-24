Am heutigen Tag jagt bei Apple ein updates das nächste. Nachdem bereits iPhone, iPad, Mac und Co. versorgt wurden geht es nun mit dem Firmware-Update 8B39 für die AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 weiter.

AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 erhalten Firmware-Update

Apple hat soeben neue Firmware-Updates für drei AirPods-Modelle veröffentlicht. Die Version 8B39 steht für AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 bereit – die Vorgängerversionen waren 8B34 (Pro 3), 8B28 (Pro 2) und 8B21 (AirPods 4).

Release Notes hat Apple bislang nicht veröffentlicht. Wir gehen von Bugfixes und Leistungsverbesserungen aus, da Apple zuletzt keine neuen Features für seine Kopfhörer angekündigt hat.

AirPod-Firmwareupdates lässt sich nicht manuell anstoßen. Das Update wird automatisch eingespielt, wenn die Kopfhörer in der Nähe eines mit WLAN verbundenen iPhone, iPad oder Mac sind, im Ladecase liegen und das Case an eine Stromquelle angeschlossen ist.

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