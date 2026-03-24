tvOS 26.4 und HomePod Software 26.4 sind da. Apple nutzt den heutigen Abend, um Updates für seine Systeme zu veröffentlicht. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und watchOS 26.4 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit tvOS 26.4 und HomePod Software 26.4 weiter.

Apple veröffentlicht tvOS 26.4 und HomePod Software 26.4

Apple hat soeben die Beta-Phase zu tvOS 26.4 und HomePod Software 26.4 beendet und die finale Version für alle Nutzer freigegeben. Damit stehen frische Updates für Apples kleine schwarze Medienbox sowie die Apple Lautsprecher zur Verfügung. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über die Apple TV Benutzeroberfläche bzw. über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.

tvOS 26.4 bietet unter anderem „Genius Browse“ und entfernt die separaten iTunes Movie und iTunes TV Shows Apps. tvOS 26.4 bietet außerdem leichter zugängliche Anpassungsoptionen für Untertitel und verbessert die Audioformateinstellungen von Apple TV um eine Option für die kontinuierliche Audioverbindung bei HDMI-Ausgabe.

In den Release-Notes von HomePod Software 26.4 heißt es