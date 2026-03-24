Apple nutzt den heutigen Dienstag-Update nicht nur, um iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 und Co. zu veröffentlichen, sondern auch iOS-, iPadOS-, macOS- und watchOS-Updates für ältere Geräte bereitzustellen.

Apple veröffentlicht iOS-, iPadOS-, macOS- und watchOS-Updates für ältere Geräte

Diejenigen, die noch mit älteren Apple-Geräten unterwegs sind, können ab sofort frische Updates einspielen. Diese bieten allerdings keine neuen Funktionen, sondern kümmern sich um Bugfixes und schließend Sicherheitslücken. Konkret warten

iOS 18.7.7

iPadOS 18.7.7

macOS 15.7.5

macOS 14.8.5

watchOS 8.8.2

watchOS 5.3.10

auf ihren Download. Aus dem Apple Support Dokument zu iOS 18.7.7 und iPadOS 18.7.7 geht zum Beispiel hervor, dass knapp 30 Sicherheitslücken geschlossen werden. Aus diesem Grund können wir euch nur dringend empfehlen, die Updates einzuspielen.