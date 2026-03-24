Mit der Apple Sports-App hat das Unternehmen aus Cupertino seit einiger Zeit auch bei uns in Deutschland eine nützliche App am Start, mit der ihr Echtzeit-Spielstände und -Statistiken schnell und einfach abrufen könnt. Das Update auf Version 3.9 bringt nun ein paar kleinere neue Funktionen.

Apple Sports-App 3.9 ist da

Die Apple Sports-App unterstützt mittlerweile eine Vielzahl an Ligen, darunter die argentinische Liga Profesional, die brasilianische Série A, die Bundesliga, die 2. Bundesliga, die Champions League, die chilenische Primera División, die kolumbianische Primera A, die Conference League, die Copa del Rey, die Coppa Italia, die Coupe de France, den DFB-Pokal, die ecuadorianische Série A, die EFL Championship, den EFL Cup, die Europa League, die F1, den FA Cup, das FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, den Leagues Cup, die LIGA MX, die Ligue 1, die Ligue 2, die LPGA Tour, das College-Basketball der Männer, das Herrentennis, die MLB, die MLS, die NASCAR, die NBA, die NFL, die NHL, die NWSL, die peruanische Primera División, die PGA Tour, die Primeira Liga, die Premier League, die Segunda División, die Serie A, die Serie B, die WNBA, die Champions League der Frauen, das College-Basketball der Frauen und das Damentennis.

Das Update auf Version 3.9 bietet zwei Verbesserungen. MLB-Fans können nun vorab den wahrscheinlichen Starting Pitcher für jedes Spiel sehen. Zudem enthalten die NASCAR-Ranglisten nun auch die Autonummern, sodass ihr eure Lieblingsfahrer während der Rennen noch besser verfolgen könnt.