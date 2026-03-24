Apple baut seine OLED-Lieferkette um und setzt dabei zunehmend auf südkoreanische statt chinesische Zulieferer. Betroffen sind gleich mehrere Produkte, die in diesem Jahr erscheinen sollen, darunter das erste OLED-MacBook, ein neues iPad mini und das iPhone Fold.

BOE verliert, Samsung und LG gewinnen

Laut einem Bericht von DigiTimes reduziert Apple seine Bestellungen beim chinesischen Display-Hersteller BOE drastisch. Die Auslastung von BOEs Apple-exklusiver OLED-Fertigungslinie im chinesischen Mianyang ist von rund 82 Prozent im Jahr 2024 auf nur noch 48 Prozent im Februar 2026 gefallen. Die Lieferungen an Apple sanken um mehr als 40 Prozent gegenüber den ursprünglichen Planungen. Die OLED-Panellieferungen aus Sichuan gingen im Jahresvergleich sogar um über 50 Prozent zurück.

An BOEs Stelle rücken Samsung Display und LG Display. Die südkoreanischen Hersteller sollen die OLED-Panels für das iPhone 18 Pro, Apples erstes faltbares iPhone sowie neue Modelle des MacBook Pro und iPad mini liefern. Für die beiden letztgenannten Geräte wäre es der erstmalige Einsatz von OLED-Displays.

Apple arbeitet schon seit Jahren daran, seine Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern und Produktionsstandorten zu verringern. Die Endmontage verteilt das Unternehmen bereits auf Standorte in Indien und Vietnam. Dass Apple diese Strategie jetzt auch bei Display-Komponenten konsequenter verfolgt, passt zu den anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China. Für BOE bedeutet das einen empfindlichen Rückschlag, denn das Unternehmen hatte gezielt in Produktionskapazitäten für Apple investiert.