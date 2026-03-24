Apple hat den heutigen Abend nicht nur genutzt, um die iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro und HomePod Software auf Version 26.4 zu hieven, auch für zwei weitere Geräten steht ein 26.4 Update bereit. Die Rede ist vom Apple Studio Display und Studio Display XDR.

Firmware-Update für Studio Display und Studio Display XDR

Apple hat heute das Studio Display Firmware-Update 26.4 für seine beiden neuen Disdplay-Modelle veröffentlicht, die Anfang März auf den Markt kamen. Das Update steht ausschließlich für die neuen Studio Display-Modelle bereit – das ältere Modell von 2022 wird nicht unterstützt. Release Notes hat Apple nicht veröffentlicht.

Das Update lässt sich über Systemeinstellungen -> Softwareupdate einspielen, wenn das Display per Kabel mit einem Mac verbunden ist.

Apple Studio Display: Standardglas, neigungsverstellbarer Standfuß VORBILDSCHIRM − Beeindruckendes 27" 5K Retina Display, 12MP Center Stage Kamera mit...

MIT BRILLANZ UND GLORIA – 14,7 Millionen Pixel, 600 Nits Helligkeit, die Unterstützung für eine...