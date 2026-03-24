Gestern deutete sich bereits an, dass Apple zukünftig Werbeanzeigen in den Suchergebnissen von Apple Karten platzieren möchte. Nun haben wir die offizielle Bestätigung, dass Werbeanzeigen tatsächlich in Apple Maps landen. Los geht es im Sommer und zunächst in den USA und Kanada. Deutschland ist somit vorerst raus.

Apple bringt Werbeanzeigen in Karten-App (vorerst nicht in Deutschland)

Apple hat soeben das neue Apple Business angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue All-in-One Plattform für Unternehmen jeder Größe. Dabei kombiniert Apple Business integrierte Funktionen zur Verwaltung mobiler Geräte, geschäftliche E-Mail- und Kalenderdienste mit Unterstützung für eigene Domains und vieles mehr.

Vergleicht man die begleitende Pressemitteilung, die Apple in den USA und in Deutschland verteilt, so fällt auf, dass hierzulande ein Passus fehlt. Dort heißt es unter anderem

Und Apple Business kann Millionen von Unternehmen dabei helfen, ihre Reichweite zu vergrößern und mit lokalen Kunden über Apple Maps, Mail, Wallet, Siri und mehr in Kontakt zu treten. Dazu gehört auch eine neue Option, die in diesem Sommer eingeführt wird und es Unternehmen in den USA und Kanada ermöglicht, lokale Anzeigen in Maps während wichtiger Such- und Entdeckungsmomente zu platzieren.

Im weiteren Verlauf geht das Unternehmen detaillierter auf die Werbemaßnahmen ein. Weiter heißt es

Anzeigen in Maps werden Nutzern bei der Suche angezeigt und können, je nach Relevanz, ganz oben in den Suchergebnissen sowie im neuen Bereich „Vorgeschlagene Orte“ erscheinen. Dieser Bereich zeigt Empfehlungen basierend auf aktuellen Trends in der Nähe, den letzten Suchanfragen des Nutzers und weiteren Kriterien. Die Anzeigen sind deutlich gekennzeichnet, um Transparenz für die Nutzer zu gewährleisten.

Das Unternehmen betont, dass die Anzeigen in Apple Karten auf Apples umfassenderem Ansatz für datenschutzorientierte Werbung aufbauen und gewährleisten denselben Datenschutz, den Maps-Nutzer bereits kennen. Der Standort eines Nutzers und die in Maps angezeigten und mit ihm interagierenden Anzeigen werden nicht mit seinem Apple-Account verknüpft. Persönliche Daten verbleiben auf dem Gerät des Nutzers, werden weder von Apple erfasst noch gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben.

Google setzt bereits seit vielen Jahren auf bezahlte Werbung in Google Maps. Nun möchte auch Apple sein Potential weiter ausschöpfen.