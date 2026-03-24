Wenn Apple auf der WWDC am 8. Juni seine neuen Betriebssysteme vorstellt, könnte auch eine eigenständige Siri-App zum Funktionsumfang gehören. Laut Mark Gurman von Bloomberg testet Apple die Anwendung bereits für iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27.

Siri wird zum Chatbot

Die neue App soll sich an bestehenden KI-Chatbots orientieren und ähnlich wie die Nachrichten-App funktionieren. Nutzer könnten mit Siri in einem Gesprächsverlauf natürlich kommunizieren, statt wie bisher nur einzelne Sprachbefehle abzusetzen.

Auch das Design soll sich verändern. In einer der getesteten Varianten wird Siri oben im Display innerhalb der Dynamic Island angezeigt. Nach der Aktivierung erscheint ein Eingabefeld mit der Aufforderung „Search or Ask“. Während Siri eine Anfrage verarbeitet, zeigt ein kleiner Indikator den Status an. Sobald die Ergebnisse vorliegen, öffnet sich ein größeres, halbtransparentes Fenster im Liquid Glass-Design. Das Panel lässt sich nach unten ziehen, um eine fortlaufende Konversation zu starten.

Neben der App selbst arbeitet Apple laut dem Bericht an einer tieferen Verankerung von Siri im gesamten System. Ein neuer „Ask Siri“-Schalter soll den Zugriff auf den Assistenten zunächst in Apples eigenen Apps wie Mail, Musik, Podcasts, TV, Fotos und Xcode erlauben. So könnten Nutzer etwa per Sprache ein Foto anhand einer Beschreibung suchen und direkt bearbeiten lassen. Später dürfte Apple die Funktion auch für Drittanbieter-Apps öffnen. Außerdem ist ein Feature namens „Write with Siri“ in Entwicklung, mit dem Siri beim Verfassen von Texten helfen soll.

Die technische Grundlage für den Siri-Umbau liefert unter anderem Google. Apple hat eine Vereinbarung mit Google geschlossen, um dessen Gemini-KI-Modelle für Siri und Apple Intelligence zu nutzen. Ob die Siri-App tatsächlich auf der diesjährigen WWDC vorgestellt wird, ist noch nicht bestätigt. Apples Entwicklerkonferenz findet dieses Jahr vom 8. bis 12. Juni statt.