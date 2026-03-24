Ein bislang unveröffentlichtes Video aus dem Juli 1999 gibt einen seltenen Einblick in Apples Strategie nach der Rückkehr von Steve Jobs. Die Aufnahme stammt von einer internen Mitarbeiterversammlung auf dem Campus in Cupertino und wurde jetzt vom ehemaligen Apple-Softwareentwickler Akira Nonaka auf YouTube veröffentlicht, der von 1991 bis 2000 bei Apple arbeitete.

Jobs feiert Apples Produktportfolio

Der etwa 15-minütige Mitschnitt entstand wenige Tage nach der Macworld New York 1999, auf der Apple das iBook G3 vorgestellt hatte. Vor den Mitarbeitern schwärmte Jobs von knapp 50.000 Messebesuchern und einer überschwänglichen Presseresonanz. Das iBook vervollständigte Apples Produktpalette neben iMac, Power Mac G3 und PowerBook G3, sodass Consumer und Profis jeweils ein Desktop- und ein Notebook-Gerät hatten.

Viel Raum in der Rede nimmt AirPort ein, Apples damals brandneues WLAN-System, das gemeinsam mit Lucent entwickelt wurde. Jobs bezeichnete die WLAN-Technik als etwas, wovon die Branche seit über einem Jahrzehnt geträumt habe. Jetzt kann Apple ein günstiges und leicht bedienbares Produkt hierfür anbieten, weil das Unternehmen Hard- und Software aus einer Hand kontrolliere. Genau darin sah Jobs den strategischen Vorteil gegenüber Konkurrenten wie Dell oder Compaq, die sich stets mit mehreren Zulieferern und Herstellern abstimmen müssen.

Auffällig ist, wie deutlich Jobs den Unternehmensmarkt ausklammerte. Statt Windows-dominierte IT-Abteilungen in Angriff zu nehmen, sollte Apple sich auf drei Zielgruppen konzentrieren: Kreativprofis, den Bildungssektor und den Consumer-Markt. Im Rückblick liest sich das wie eine Blaupause für die folgenden zwei Jahrzehnte.

Jobs betonte außerdem, dass er nicht wegen einer finanziellen Rettung zu Apple zurückgekehrt sei, sondern um großartige Produkte in die Welt zu bringen. In den zwei Jahren zuvor hatte Apple laut Jobs zentrale Bereiche wie Lieferkette, Technik und Design neu aufgebaut und dabei in der operativen Effizienz sogar Dell überholt. Tim Cook, der diese Transformation mitverantwortete, war erst ein Jahr zuvor als Senior Vice President of Worldwide Operations eingestiegen.

Gegen Ende der Rede deutete Jobs kommende Produkte an, die er als das Beste bezeichnete, was er je gesehen habe. Nur zwei Jahre später stellte Apple Mac OS X und den iPod vor.