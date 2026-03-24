Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht. Damit endet eine wochenlange Betaphase und alle Nutzer haben Zugriff auf das X.4 Update.

iOS 26.4 & iPadOS 26.4 sind da: Das ist neu

iOS 26.4 und iPadOS 26.4 stehen ab sofort auf den Appel Servern bereit. Während der Beta-Phase zeichnete sich bereits ab, dass Apple an allerhand Ecken und Kanten Hand angeklebt, neue Funktionen implementiert, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat.

In gewohnter Manier könnt ihr das Update direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. In den Release-Notes heißt es

Apple Music

„Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstlern aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler basierend auf deinem Hörverhalten.

Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.

Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.

Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.

Bedienungshilfen

Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.

Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar. Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.

Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.

Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen: