Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht. Damit endet eine wochenlange Betaphase und alle Nutzer haben Zugriff auf das X.4 Update.
iOS 26.4 & iPadOS 26.4 sind da: Das ist neu
iOS 26.4 und iPadOS 26.4 stehen ab sofort auf den Appel Servern bereit. Während der Beta-Phase zeichnete sich bereits ab, dass Apple an allerhand Ecken und Kanten Hand angeklebt, neue Funktionen implementiert, Fehler beseitigt und die Leistung des Systems optimiert hat.
In gewohnter Manier könnt ihr das Update direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. In den Release-Notes heißt es
Apple Music
- „Konzerte“ hilft dir, Shows von Künstlern aus deiner Mediathek in deiner Umgebung zu entdecken, und empfiehlt dir weitere Künstler basierend auf deinem Hörverhalten.
- Mit der Offline-Musikerkennung im Kontrollzentrum werden Titel ohne Internetverbindung identifiziert und Ergebnisse automatisch ausgegeben, sobald du wieder online bist.
- Das Widget „Umgebungsmusik“ für „Schlaf“, „Entspannen“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“ präsentiert handverlesene Playlists auf dem Home-Bildschirm.
- Bildschirmfüllende Hintergrundbilder verleihen den Seiten für Alben und Playlists ein eindrücklicheres Aussehen.
Bedienungshilfen
- Mit der Einstellung „Helle Effekte reduzieren“ wird helles Blinken beim Tippen auf Elemente wie Tasten minimiert.
- Einstellungen für Untertitel und erweiterte Untertitel sind während des Ansehens von Medien über das Untertitelsymbol verfügbar. Dies ermöglicht es, sie einfacher zu finden, anzupassen und eine Vorschau davon zu sehen.
- Die Einstellung „Bewegung reduzieren“ reduziert für Personen, die empfindlich auf Bewegungen auf dem Bildschirm reagieren, zuverlässiger die Animationen von Liquid Glass.
Dieses Update enthält zudem folgende Verbesserungen:
- Unterstützung für AirPods Max 2
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Freeform erhält erweiterte Tools zur Bildgestaltung und -bearbeitung sowie eine Premium-Inhaltsmediathek und wird zudem Teil von Apple Creator Studio.
- Markiere Erinnerungen mit der Schnellsymbolleiste oder durch Gedrückthalten als Dringend. Verwende in deinen intelligenten Listen Filter für dringende Erinnerungen.
- Die Kauffreigabe ermöglicht erwachsenen Mitgliedern von Familienfreigabe-Gruppen, bei Käufen ihre eigene Zahlungsmethode zu verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Die Tastaturgenauigkeit beim schnellen Tippen wird verbessert.
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