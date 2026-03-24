macOS 26.4 ist da. Nachdem Apple soeben bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht hatte, steht mit macOS 26.4 ab sofort auch ein frisches Update für euren Mac zur Verfügung.
Apple veröffentlicht macOS 26.4
Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von macOS Tahoe 26.4 auf den eigenen Servern bereitgestellt. Das Update installiert ihr in gewohnter Manier über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.
In den Release-Notes heißt es
- 8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind jetzt auf der Emoji-Tastatur verfügbar.
- Die kompakte Tab-Leiste in Safari bietet mehr Platz zum Stöbern und ermöglicht die Suche direkt im aktiven Tab.
- Freeform bietet erweiterte Werkzeuge zur Bildbearbeitung und -erstellung sowie eine Premium-Inhaltsbibliothek und ist nun Teil des Apple Creator Studio.
- Markieren Sie Erinnerungen per Tastenkombination als dringend und filtern Sie dringende Erinnerungen in Ihren intelligenten Listen.
- Mit der Kauffreigabe können erwachsene Mitglieder in Familienfreigabegruppen ihre eigene Zahlungsmethode verwenden, ohne auf den Familienorganisator angewiesen zu sein.
- Untertitel- und Beschriftungseinstellungen sind beim Ansehen von Medien leichter zu finden. Eine Echtzeit-Vorschau ist direkt über das Beschriftungssymbol verfügbar.
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