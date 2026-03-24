macOS 26.4 ist da. Nachdem Apple soeben bereits iOS 26.4 und iPadOS 26.4 veröffentlicht hatte, steht mit macOS 26.4 ab sofort auch ein frisches Update für euren Mac zur Verfügung.

Apple veröffentlicht macOS 26.4

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von macOS Tahoe 26.4 auf den eigenen Servern bereitgestellt. Das Update installiert ihr in gewohnter Manier über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

In den Release-Notes heißt es