Laut einer kürzlich gelöschten Seite auf der Website des Immobilienunternehmens Allux plant Apple die Eröffnung eines Geschäfts im Einkaufszentrum Mítikah im Süden von Mexiko-Stadt.

Apple plant weiteren Store in Mexiko

Mexiko könnte bald einen dritten Apple Store erhalten, darauf deuten zumindest konkrete Indizien hin. Laut einer inzwischen gelöschten Seite des Immobilienunternehmens Allux plant Apple einen Store im Einkaufszentrum Mítikah im Süden von Mexiko-Stadt zu eröffnen, so Macrumors. Die Mail befindet sich derzeit in einer Baumaßnahme zur Erweiterung. Konkret soll sich diese Erweiterung auf dem Gelände des früheren Centro Coyoacán befinden. Ein konkretes Eröffnungsdatum ist nicht bekannt, und die Pläne könnten sich noch ändern.

Apple betreibt in Mexiko-Stadt bisher zwei Stores: den Apple Vía Santa Fe, der 2016 eröffnet wurde, und den Apple Antara, der 2019 folgte. Beide befinden sich im Norden bzw. Westen der mexikanischen Hauptstadt – der mögliche neue Store im Süden würde die geografische Abdeckung innerhalb der Stadt deutlich erweitern.

Warum die ursprüngliche Seite gelöscht wurde, ist unklar. Apple gibt Retail-Pläne traditionsgemäß nicht vorab bekannt.