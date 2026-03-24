Sky hat einen zeitlich befristetet Flash-Sale aufgelegt, der es wirklich in sich hat. Habt ihr Interesse an Sky und habt ihr nur noch auf den passenden Deal gewartet, dann greift zu. Ein besseres Angebot haben wir schon sehr lange nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ihr erhaltet „Sky Komplett“ für nur 29,99 Euro pro Monat.

Mega-Deal: Alles von Sky inkl. Netflix und Paramount+ nur 29,99 Euro mtl.

Sky hat einen echten Mega-Deal aufgelegt. Ihr erhaltet ALLES von Sky (Inklusive Netflix), Sky Stream, Sky Entertainment, Sky Cinema (inklusive Paramount+), Sky Fußball Bundesliga und Sky Sport für nur 29,99 Euro pro Monat. Wenn ihr das Ganze im Web über diese Aktionsseite bestellt, entfällt zusätzlich die einmalige Gebühr in Höhe von 30 Euro.

Übersicht

Sky Stream

Sky Entertainment Plus inkl. Netflix

Sky Cinema inkl. Paramount+

Sky Fußball-Bunbdesliga

Sky Sport

Sky Go App

Sky Programm und Free-TV in HD

nur 29,99 Euro mtl.

Das Angebot ist ab sofort und zeitlich stark befristet buchbar. Angebot gilt mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Dies bedeutet, dass ihr innerhalb des ersten Jahres nur 29,99 Euro pro Monat bezahlt. Anschließend verlängert sich der Vertrag automatisch auf unbestimmte Zeit mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat. Ab dem 13. Monat werden 75 Euro monatlich fällig. Allerdings könnt ihr zum Ablauf der 12-Monate kündigen (oder danach immer monatlich), so dass ihr euch die Preiserhöhung spart. Ganz ehrlich? Der Sky Mega-Deal ist verdammt heißt. Bei Interesse nehmt die 29,99 Euro monatlich für „ALLES von Sky“ mit und kündigt zum Ablauf der Mindesvertragslaufzeit. So sichert ihr euch den Knallerpreis und vermeidet das Risiko der Preiserhöhung.

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