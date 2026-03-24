Apple hat soeben visionOS 26.4 freigegeben. Damit nutzt das Unternehmen aus Cupertino den heutigen Abend nicht nur, um iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, tvOS 26.4 und HomePod Software 26.4 zu veröffentlichen, sondern auch um ein Update für Apple Vision Pro auf den eigenen Servern zu platzieren.

Apple gibt visionOS 26.4 frei

visionOS 26.4 kann direkt auf Apple Vision Pro-Headsets heruntergeladen und installiert werden. Öffnet dazu die Einstellungen-App, wählt den Bereich „Allgemein“ und anschließend die Option „Softwareupdate“ aus. Zum Installieren des Updates muss das Vision Pro-Headset abgenommen werden. Der Fortschrittsbalken wird auf dem externen EyeSight-Display angezeigt.

Laut den Release Notes enthält visionOS 26.4 Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen sowie optimiertes Spatial Audio und acht neue Emoji-Zeichen. Zu den neuen Emojis gehören ein verzerrtes Gesicht, eine Kampfwolke, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin, eine Schatztruhe, eine Posaune, ein Orca und ein haariges Wesen.

Konkret heißt es

Dieses Update führt 8 neue Emojis sowie weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für Ihr Apple Vision Pro ein. Dieses Update beinhaltet die folgenden Verbesserungen:

Unterstützung für AirPods Max 2

8 neue Emojis, darunter ein Orca, eine Posaune, ein Erdrutsch, eine Balletttänzerin und ein verzerrtes Gesicht, sind in der Emoji-Tastatur verfügbar.

Spatial Audio startet in vertrauten Umgebungen schneller, indem es sich die akustischen Eigenschaften von Räumen merkt, in denen Sie sich zuvor aufgehalten haben.

visionOS 26.4 wird allen Nutzern empfohlen.