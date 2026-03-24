Wahoo hat ein Firmware-Update für den KICKR HEADWIND veröffentlicht. Der intelligente Ventilator passt sich jetzt an die Körpertemperatur an. Das neueste Firmware-Update auf Version 2.0.43 ermöglicht automatische Luftstromanpassungen, nahtloses Sensor-Pairing und adaptive Kühlung, die auf die Anstrengung und Erholung des Benutzers reagiert.

Wahoo veröffentlicht Update für den KICKR HEADWIND

Zuletzt haben wir uns mit verschiedenen Wahoo Produkten beschäftigt und unter anderem Wahoo KICKR Core 2 und Wahoo ELEMNT Roam 3. Nun hat das Unternehmen ein spannendes Update für den KICKR HEADWIND veröffentlicht. Das Update wurde für das Indoor-Training entwickelt und bietet sowohl neuen als auch bestehenden Nutzern ein noch intensiveres Erlebnis mit erweiterter Sensor-Kompatibilität, nahtloser Kopplung, adaptiver Kühlung und KICKR RUN-Geschwindigkeitsintegration.

Was ist konkret neu?

Erweiterte Sensorkompatibilität

Der KICKR HEADWIND erweitert seine Funktionalität und unterstützt nun zusätzliche Bluetooth-Sensoren. Dazu zählen unter anderem das KICKR RUN Smart Laufband, Footpod-Sensoren, Leistungsmesser sowie CORE-Körpertemperatursensoren.

Besonders praktisch: Der smarte Ventilator passt seine Geschwindigkeit automatisch an die Trainingsdaten des Nutzers an – etwa an Tempo, Leistungsbereiche oder sogar die gemessene Körpertemperatur. Dadurch entsteht eine präzise und reaktionsschnelle Kühlung, die den Komfort erhöht und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit beim Indoor-Training unterstützt.

Nahtlose Kopplung

Nutzer können ihre mit dem KICKR HEADWIND verbundenen Sensoren jetzt direkt in der Wahoo App koppeln und verwalten. Das erleichtert die Auswahl des gewünschten Sensors erheblich und sorgt für mehr Kontrolle im Setup. Statt automatisch den Sensor mit dem stärksten Signal zu verbinden, können Nutzer gezielt festlegen, welcher Sensor verwendet werden soll.

Gerade bei mehreren gleichzeitig aktiven Geräten – etwa im Indoor-Training oder in Trainingsgruppen – verhindert diese Funktion Fehlverbindungen und sorgt für eine stabilere und individuell abgestimmte Nutzung.

Adaptive Kühlung

Der KICKR HEADWIND kann jetzt Daten von mehreren verbundenen Sensoren gleichzeitig nutzen, um die Kühlung noch präziser in Echtzeit an die Belastung des Nutzers anzupassen

Dabei werden Werte wie Herzfrequenz, Leistung oder Körpertemperatur kombiniert, um die Lüftergeschwindigkeit dynamisch zu steuern – für mehr Komfort während intensiver Einheiten und eine schnellere Abkühlung danach.

Insgesamt lassen sich bis zu fünf unterstützte Sensoren parallel koppeln. So entsteht ein individuell abgestimmtes Kühlsystem, das sich optimal an das persönliche Training und die aktuelle Belastungssituation anpasst.

KICKR RUN Geschwindigkeitsintegration

Der innovative RunFree-Modus des KICKR RUN Smart Laufband passt die Bandgeschwindigkeit automatisch an, sodass freihändiges Laufen möglich ist.

In Kombination mit dem KICKR HEADWIND entsteht jetzt ein noch intensiveres Trainingserlebnis: Der Ventilator passt den Luftstrom automatisch an das Lauftempo an. Dadurch fühlt sich das Indoor-Training realistischer an und sorgt gleichzeitig für eine optimale Kühlung während der gesamten Einheit.

Preis

Wahoo KICKR HEADWIND ist weiterhin zum gleichen Preis von 279,99 Euro (UVP) erhältlich. Bei Amazon erhaltet ihr das Gerät aktuell für 249,99 Euro.